Modric alabó a la hinchada de Argentina: "Crearon un ambiente increíble"

El capitán croata y figura del Real Madrid analizó el partido, halagó el trabajo de Argentina y habló de la hinchada en Qatar.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni gustó y goleó por 3 a 0 a Croacia en la primera semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 y jugará la final frente al ganador de Francia-Marruecos, el próximo domingo 18 de diciembre. Más allá de los festejos de los futbolistas argentinos, Luka Modric -capitán y leyenda- mostró la otra cara de la moneda. Y a pesar de la tristeza por ser eliminado, remarcó el papel de la "Albiceleste" y el aliento de la hinchada en el estadio Lusail.

En diálogo con TV Pública, el capitán croata analizó el encuentro y apuntó directamente contra el italiano Daniele Orsato: "Es difícil de evaluar el partido. Creo que estuvimos bien hasta el primer penal, que para mí no ha sido. No me gusta hablar, nunca hablo de árbitros pero hoy es imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, es un desastre".

Más allá de esto, el futbolista del Real Madrid remarcó: "Hay que dar el enhorabuena a Argentina, no les quiero quitar ningún mérito a ellos, merecen estar en la final y ya está. Nosotros hemos dado todo pero el primer penal nos ha matado. Ya está, hay que recuperarse y nos espera el partido por el tercer puesto". Y añadió: "Argentina es justo ganador, lo he dicho antes. No quiero quitarle méritos pero estas cosas (el arbitraje) hay que mencionarlas. Nunca lo hago pero esta vez tengo que hacerlo porque es imposible. Merecen estar en la final, han sido mejores".

Los periodistas argentinos, más allá de las preguntas relacionadas al encuentro o al desempeño de ambos equipos en el partido, le remarcaron que los hinchas de la "Albiceleste" presentes en el estadio lo ovacionaron cuando dejó el campo de juego al ser reemplazado por Lovro Majer. "No escuché a los hinchas argentinos cuando me aplaudieron. Estaba triste, hundido, pero si ha pasado eso, agradezco... Crearon un ambiente increíble", señaló con una leve sonrisa.

A pesar de lo ocurrido tras el duelo vs. Países Bajos, donde medios de comunicación de todo el mundo -incluidos grandes medios de Argentina- acusaron duramente a los futbolistas, la Selección dejó grandes imágenes junto a sus rivales tras el final del encuentro. "Con Messi nos hemos saludado, le he dado el enhorabuena y le he deseado suerte para la final. Creo que está haciendo un torneo increible y está mostrando su calidad y grandeza", sentenció Modric en la zona mixta.