Menotti fulminó a Van Gaal en pleno Mundial Qatar 2022: "Pelotudo"

César Luis Menotti fulminó a Louis van Gaal en pleno Mundial Qatar 2022, luego del escándalo entre la Selección Argentina y Países Bajos. Lo trató de "pelotudo" y de "gagá".

Si bien ya pasaron varios días del partido, el escándalo final entre la Selección Argentina y Países Bajos por los cuartos del Mundial de Qatar 2022 sigue dando que hablar. En esta oportunidad fue nada menos que César Luis Menotti el que destrozó a Louis van Gaal. El entrenador rosarino de 84 años lapidó a su colega de 71 por haber provocado con sus declaraciones a "La Albiceleste" en la previa al encuentro.

El técnico campeón con el equipo nacional en la Copa del Mundo de 1978 se mostró muy molesto con el neerlandés durante la entrevista con Radio Mitre (AM 790). Furioso, hasta trató al ex Barcelona de "pelotudo" y de "gagá" por haber sembrado la polémica contra los argentinos en la antesala al cotejo, cuando dijo entre otras cuestiones que "Lionel Messi no tocó la pelota" en la semifinal de Brasil 2014 y que si iban a los penales, esta vez ellos tenían "más chances de ganar". "Cuando Messi pierde el balón no participa mucho y eso nos da oportunidades", había analizado.

Menotti estalló contra Van Gaal: lo llamó "pelotudo" y "gagá"

Consultado acerca del picante desenlace en el encuentro de los cuartos de final en Qatar 2022, el ex Rosario Central opinó que "a Van Gaal no lo cargaron, le frenaron el carro porque dijo boludeces". En la misma línea, consideró que "vos no podés opinar del valor y de la intensidad del adversario... ¿Qué se hace el sabio atómico? Se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo".

A la hora de explicar por qué piensa eso, "El Flaco" sostuvo que el DT neerlandés "no tiene que hablar de los jugadores" y profundizó: "Si a mí me toca jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, que maneja sus seguridades, y no voy a decir que es un boludo". Acerca de los motivos por los que el europeo decidió calentar el partido en la previa al mismo, se sinceró crudamente: "No sé, está medio gagá me parece... Está muy grande y dijo muchas pelotudeces".

La pica de Messi con Van Gaal en pleno Mundial.

La feroz respuesta de Messi a Van Gaal: "No fue respetuoso"

Luego del 2-2 en los 120 minutos y la victoria albiceleste por 4-3 en los penales para avanzar a la semifinal, el capitán de "La Scaloneta" cruzó al técnico adversario ante la prensa: "No me gusta que se hable antes de los partidos... Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros". "Vende que juega bien al fútbol y después meten la pelota al área y empiezan a tirar pelotazos", cerró el crack.