Mbappé confrontó a Francia: "No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono"

Kylian Mbappé contó el calvario que vive a menos de 10 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022 a raíz de los insultos que recibe.

Kylian Mbappé reveló el calvario que vive a pocos días del Mundial de Qatar 2022 y que puso en duda su participación en el certamen. El compañero de Lionel Messi en el PSG contó que pensó en dejar el fútbol por los insultos racistas que recibe dentro de la cancha en cada partido que disputa y se refirió a este tema buscando concientizar. El delantero francés tiene como máximo objetivo levantar nuevamente el trofeo que ganó hace 4 años atrás en Rusia 2018.

La Selección de Francia compartirá el Grupo D junto con Australia, Túnez y Dinamarca. Esta zona es muy importante para las aspiraciones de Argentina ya que de ahí surgen los cruces en octavos de final. De darse algún batacazo, el conjunto francés puede ser el rival en esa fase del equipo de Lionel Scaloni. De acuerdo a la lista presentada por Didier Deschamps, Mbappé no faltará a la cita mundialista a pesar de lo que dijo en la entrevista brindada a Sports Illustrated.

"Pensé: no puedo jugar para gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente a mí alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy un ejemplo para muchos", sostuvo Mbappé acerca de los insultos que recibe, los cuales lograron que dude en continuar en la Selección de su país. Sin embargo, tomó la decisión de seguir e ir por mucho más.

Por otro lado, el atacante habló de lo que significó la Copa del Mundo que levantó hace cuatro años: "El Mundial de Rusia 2018 cambió mi vida. Ya era famoso, pero después de ganarlo fue una locura. Me llevó un tiempo después aprender a mantener la calma. Es una nueva Selección de Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje decir: 'Somos más fuertes que todo esto'".

Calendario de partidos de Francia en el Mundial de Qatar

Francia vs Australia - 22 de noviembre - 16:00

Francia vs. Dinamarca - 26 de noviembre - 13:00

Francia vs. Túnez - 30 de noviembre - 12:00

La lista de convocados de Francia para el Mundial de Qatar 2022

Arqueros: Alphonse Areola (West Ham, Inglaterra), Hugo Lloris (Tottenham, Inglaterra), Steve Mandanda (Rennes).

Defensores: Lucas Hernández (Bayern Munich, Alemania), Theo Hernández (Milan, Italia), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool, Inglaterra), Jules Koundé (Barcelona, España), Benjamin Pavard (Bayern Munich, Alemania), William Saliba (Arsenal, Inglaterra), Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United, Inglaterra).

Volantes: Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni (Real Madrid, España), Youssouf Fofana (Mónaco), Matteo Guendouzi y Jordan Veretout (Marsella), Adrien Rabiot (Juventus, Italia).

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid, España), Kingsley Coman (Bayern Munich, Alemania), Ousmané Dembélé (Barcelona, España), Olivier Giroud (Milan, Italia), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, España), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig, Alemania).