Mauricio Macri no irá al sorteo del Mundial Qatar 2022

El ex mandatario seguirá en Italia jugando al torneo de Bridge. Así lo confirmaron fuentes del ex presidente a El Destape.

Con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial de Qatar solo resta esperar cuáles serán los rivales en el grupo. La suerte del equipo se sabrá el viernes en el sorteo que se llevará adelante en Doha y que contará con la presencia de diversos dirigentes argentinos, no obstante el ex presidente y actual mandatario de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, pegaría el faltazo a uno de los eventos más importantes del año deportivo para quedarse en Italia donde disputa el Mundial de Bridge.

A mediados de marzo, el ex presidente Mauricio Macri fue autorizado por el juez federal Julián Ercolini a salir del país desde el 25 de este mismo mes hasta el 9 de abril. El pedido fue realizado en el marco de la causa por espionaje que tiene en su contra. Entre los destinos que marcó el ex mandatario se encontraban: Italia, España, Qatar y Estados Unidos. Con esta agenda, Macri tomó la autorización para viajar al viejo continente y representar a Argentina en el Mundial de Bridge que se disputa en la ciudad de Parma.

En este punto, teniendo en cuenta el itinerario presentado, se especuló con la presencia del actual presidente de la Fundación FIFA en el sorteo para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, según pudo saber El Destape a través de fuentes cercanas a Mauricio Macri, el ex presidente tiene previsto quedarse en Europa hasta finalizar el torneo de cartas que, justamente, finaliza el 9 de abril, día en el que se termina su permiso. De esta forma, el ex mandatario y actual responsable de la Fundación FIFA no estaría en la realización del sorteo.

En caso de faltar, no es el primer evento de la Fundación FIFA a la que pegó un faltazo, ya que en la previa no asistió a una celebración organizada por el torneo y que se suma a las responsabilidades que tiene como presidente de esta fundación. La entidad madre del fútbol mundial, al mando de Gianni Infantino, firmó un convenio con la Fundación Qatar y Generation Amazing. El objetivo de este contrato es que se lleve a cabo el programa Football for Schools en el país organizador de la Copa del Mundo

Con esta nueva resolución, más allá de la importancia de este hecho, Macri priorizó su participación en el certamen de Bridge y dejó de lado algo fundamental dentro de su puesto como presidente de la Fundación. Por su parte, el mandamás de la FIFA ni siquiera lo nombró en su discurso luego de la firma del convenio.