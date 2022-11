Lothar Matthäus, el crack de Alemania amigo de Maradona y casi DT de Racing

Lothar Matthäus, el crack de Alemania que es uno de los pocos que jugó cinco Mundiales. Su amistad con Diego Maradona, el vínculo con Argentina y cuando estuvo a punto de ser el DT de Racing.

Lothar Matthäus es una de las grandes estrelllas de la historia de los Mundiales, con la camiseta de la Selección de Alemania. De hecho, es uno de los únicos cuatro futbolistas en haber disputado cinco Copas del Mundo junto con los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carbajal, y con el italiano Gianluigi Buffon. Es el que más partidos jugó, con 25. Disputó tres finales seguidas: España 1982, México 1986 (perdió ambas) e Italia 1990, conde se consagró ante "La Albiceleste". En la previa a Qatar 2022, el recorrido de este "todocampista" teutón incluye nada menos que a Argentina, a Diego Maradona y a Racing.

Nacido el 21 de marzo de 1961 en Erlangen, Baviera, este exfutbolista de 1.75 m. empezó como un volante ofensivo, luego pasó a ser mediocampista central y hasta se retiró como zaguero. Luego de haber comenzado en las divisiones infantiles de Herzogenaurach, empezó su carrera como profesional en la Primera a los 18 años en 1979 en Borussia Mönchengladbach.

Allí permaneció hasta 1984, cuando lo compró el club más ganador de su país natal: Bayern Munich. Tras cuatro temporadas en uno de los gigantes a nivel global, se marchó a Inter de Italia, donde estuvo hasta 1992. Si bien ya tenía 31 años, seguía desplegando toda su jerarquía en la cancha y retornó al Bayern hasta el 2000, año en el que se retiró luego de una breve etapa en MetroStars de Nueva York (Estados Unidos).

La amistad entre Maradona y Matthäus

Más allá de su riquísima trayectoria en este deporte, el germano es recordado en la Argentina por sus vínculos con Diego y con este país en general. Pese a que nunca jugaron juntos, los dos astros comenzaron a forjar una gran relación dentro del campo luego de tantos partidos enfrentados, tanto a nivel de Selección como en la Serie A. El respeto era mutuo, uno consolaba al otro cuando perdía, se tenían admiración entre ellos y "El Diez" lo invitó a su partido de despedida ante una Bombonera repleta en noviembre de 2001.

Tras el fallecimiento de "Pelusa" el 25 de noviembre de 2020, el teutón lo recordó con grandes elogios y hasta trajo de vuelta a la Argentina la camiseta que el ídolo albiceleste usó en la final que "La Albiceleste" le ganó a su país por 3-2 en México 1986. “Diego no sólo ha sido una leyenda muy grande del fútbol, compartimos muchos años juntos, jugué mucho contra Maradona y al final creció una amistad entre nosotros”, declaró en el evento.

Matthaus y Maradona siempre se llevaron muy bien.

Además, el europeo que aseveró que “en Alemania, Diego también está reconocido como una gran leyenda" y profundizó: "Por eso estoy muy agradecido por estar aquí”. El exfutbolista siguió con los halagos para su colega fallecido y afirmó que “siempre ha sido un honor jugar contra él porque no sólo como jugador, sino como ser humano, ha sido una persona muy importante". "Estoy triste de que esté yo aquí solo, pero obviamente él va a estar para siempre presente, no sólo en nuestros corazones sino también en el museo", se lamentó finalmente.

Sin embargo, la relación entre el fenómeno alemán y la Argentina no termina con "El Pibe de Oro", sino que también tiene un capítulo con Racing. A finales de octubre de 2009, "La Academia" no encontraba el rumbo y luchaba por no descender: un año antes había disputado la Promoción y a mediados de 2009 se salvó de milagro de la mano de Ricardo Caruso Lombardi.

Igualmente, en el torneo siguiente el equipo no arrancó bien, Caruso renunció y la dirigencia encabezada por Rodolfo Molina pensó en Lothar para "devolverle el prestigio y el reconocimiento internacional" a la institución de Avellaneda. Hasta ese entonces, el exjugador había dirigido a equipos menores como Rapid Viena de Austria, Partizán de Belgrado de Serbia, la Selección de Hungría, Athletico Paranaense de Brasil y Maccabi Netanya de Israel.

Pese a que muchos consideraban a este apuesta como "una locura", la realidad indica que estuvo a punto de concretarse. Tal es así que el Presidente de la entidad hasta lo comunicó en una conferencia de prensa que quedó en la memoria de los futboleros: "Queremos anunciarles oficialmente que Racing Club ha contratado los servicios de Lothar Matthäus para ser el técnico del primer equipo".

Además, en aquel momento, el directivo aclaró que "esta negociación se ha llevado en la máxima reserva y confidencialidad" y afirmó: "Es un orgullo que un futbolista que tiene los pergaminos de Matthäus nos dirija, porque Racing está pensando en un salto de calidad en lo que hace a la trascendencia". "Toda la experiencia que tuvo como jugador y que tiene como técnico se la va a aportar al plantel para armar un equipo competitivo para el próximo torneo y ser protagonistas del campeonato, que es lo que estamos necesitando", completó.

Para explicar el papelón histórico, Molina dijo más tarde: "Teníamos todo acordado, pero en las últimas horas comenzó a exigir distintas cosas, como garantías bancarias y condiciones para su vida privada y la de su familia". "Queríamos seguir negociando, pero todo se estaba dilatando... Ha sido poco profesional lo de Matthäus", lo destrozó en diversos medios.

Luego de los rumores que indicaban que el DT no había asumido por la negativa de su entonces esposa ucraniana Kristina Liliana, el germano se defendió y lo desmintió en una entrevista con Olé: "Racing me tiene que pedir perdón a mí. No, no, ya está, definitivamente no voy a ir a la Argentina". "¿Por qué no viajé? Estaba esperando hacía seis días que me mandaran los garantías bancarias y no llegaron. Y eso es lo más importante en definitiva", argumentó el europeo.

Al mismo tiempo, el exvolante aclaró: "Lo demás estaba todo perfecto, pero no vi las garantías y en el fútbol mundial hay muchas historias difíciles...". "No es que iba a Europa sino a otro mundo para mí, era un gran paso y un placer. Si no tenía las garantías, no iba. Y nadie me dijo nada en estos días", sentenció. Furioso por las versiones que se habían instalado mediáticamente en la Argentina, Lothar agregó: "Todo lo que se dijo sobre mi mujer es falso. Ella iba a ir conmigo a la Argentina, yo les había pedido que nos ayudaran con el trabajo de modelo de ella, pero fuera de contrato, más que nada por una cuestión humana".

"Ella es muy reconocida acá en Europa y estaba decidida a dejar todo para ir a la Argentina. No tenía problema y sólo pedí ayuda", remató duramente. “Me hubiera encantado ir a Buenos Aires. Es una ciudad muy linda, Argentina es un país de fútbol y siempre me han demostrado mucho cariño. La gente está loca por el fútbol como mi amigo Maradona", había manifestado el protagonista de esta curiosa situación. Pocos días más tarde, en "La Academia" asumió Claudio Vivas como estratega, aunque duró muy pocos encuentros porque no le fue bien en cuanto a los resultados obtenidos.

Matthäus jugó tres finales seguidas de Mundiales y ganó la de Italia 1990.

En total en los Mundiales con Alemania, fueron para Matthäus 25 partidos con 6 goles y 1 título conseguido: