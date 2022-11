Los octavos de final del mundial Qatar 2022: cruces, qué necesitan las selecciones para clasificar y eliminados

La Fase de Grupos del Mundial Qatar 2022 entre en etapa de definiciones. Qué necesita cada equipo para acceder a los octavos de final.

El Mundial Qatar 2022 comienza a definir el destino de las 32 selecciones participantes y cada una sabe qué necesita para clasificar a los Octavos de final. Con algunos equipos ya eliminados y otros con boleto para la siguiente fase, qué resultados benefician a cada país para seguir en carrera por la Copa del Mundo.

Qué necesita cada selección para clasificar a Octavos de final

GRUPO A

La zona A tiene al primer eliminado del Mundial: Qatar. En tanto que lideran Países Bajos y Ecuador con 4 puntos y los sigue de cerca Senegal, con 3. Todo se define en la última fecha entre esos tres países y hasta podría haber un lanzamiento de moneda.

Qatar vs. Países Bajos

Los neerlandeses necesitan la victoria frente al más débil del grupo para pelear por el primer lugar. Incluso el empate lo clasifica a la siguiente fase, aunque podría quedar segundo. De perder, le conviene la victoria de Ecuador o el empate para definir la segunda plaza con senegal.

Una particularidad es que si Países bajos obtiene el mismo resultado exacto que Ecuador, al tener misma cantidad de goles y misma diferencia, tendrían que definir sus cupos por criterios de desempate más azarosos: tarjetas amarillas y rojas (puntos de deportividad) o incluso un cara o seca.

Senegal vs. Ecuador

Los senegaleses tienen que ganar o ganar para clasificar sin problemas. En ese caso relegarían a Ecuador (y podrían dejar atrás a Países Bajos de acuerdo al resultado que obtenga). Con Ecuador pasa lo mismo que con los neerlandeses, ganar es una seguridad y el empate los lleva a la segunda fase.

GRUPO B

En el segundo grupo manda Inglaterra con 4 puntos; Irán tiene 3; Estados Unidos, 2 y Gales, 1. Todo está abierto, pero las chances son distintas.

Inglaterra vs. Gales

Es claro que los ingleses clasifican como primeros de la zona con la victoria, pero la igualdad también los mete en octavos. Si saca un punto y Estados Unidos logra 3, ambos llegarían a 5 y debatirían el primer lugar por los goles marcados y otros criterios de desempate (la goleada frente a Irán los favorece). Con la derrota, los de Harry Kane tendrán que apelar a la calculadora y hasta puede darse un triple empate.

Gales, en cambio, tiene que ganar (si es por muchos goles, mejor) y esperar resultados (le viene bien el empate en el otro partido) para meterse en la siguiente etapa.

Estados Unidos vs. Irán

El que gane tendrá sí o sí boleto a los octavos y relegará a su rival. EE.UU. está obligado, pero el empate abre diversas opciones para Irán: con victoria o empate inglés, clasifica segundo; con triunfo galés, se mete en el triple empate y deberá pensar en los goles.

GRUPO C

El grupo de Argentina la tiene segunda con 3 puntos; Polonia lidera con 4 y continuan Arabia Saudita, con 3 y México con 1.

Argentina vs. Polonia

Lionel Messi y compañía tienen que ganar para confirmar una plaza (en ese caso la posición depende de cómo salga Arabia Saudita). El empate puede meter a los dos, pero la Scaloneta dependerá de un empate o una victoria mexicana por pocos goles de diferencia. Una victoria polaca significa volver a casa y festejos en Polonia.

México vs. Arabia Saudita

Los sauditas saben que una victoria los clasifica. El empate, les abre un panorama similar al de los argentinos, pero necesitan sí o sí una derrota de la Selección. Los mexicanos tienen que ganar y esperar una serie de variables: que Argentina pierda; ganar por amplia diferencia y que "La Selecta" empate; ganar por mucho y que Polonia caiga por varios goles. Un dato no menor es que si argentinos y mexicanos empatan en diferencia de gol y goles a favor, pasa argentina por el resultado entre sí.

GRUPO D

Francia sigue imparable y tiene 6 puntos con pasaje asegurado, Australia se perfila con 3 unidades, mientras Túnez y Dinamarca se juegan todo con 1 punto cada uno.

Túnez vs. Francia

Francia ya está adentro y hasta perdiendo puede quedar primero. Túnez tiene que ganar para seguir con chances, pero en cualquier caso tendrá que recurrir a los criterios de desempate con Australia o con Dinamarca.

Australia vs. Dinamarca

Los "Socceroos" clasifican con la victoria. También con el empate, aunque necesitan la derrota o la igualdad de Túnez para no tener que pensar en los desempates por goles. Dinamarca tiene claro que se juega mano a mano con Australia, ya que la victoria casi le asegura el pase. Solo lo puede complicar un triunfo de túnez para tener que recurrir a los desempates.

GRUPO E

En un grupo súper parejo y lleno de sorpresas, España encabeza (4 unidades y +7 en diferencia de gol), seguido por Japón y Costa Rica (3), y cierra Alemania (1).

Japón vs. España

Los Nipones y los españoles necesitan los 3 puntos para no mirar otros resultados, aunque a España también le alcanza el empate. Los de Luis Enrique pueden incluso perder y clasificar (necesitan un empate en el otro partido y ¡no perder por más de 13 goles! o que Alemania no gane por una cantidad de goles suficiente para superarlo en diferencia de gol).

A Japón también le sirve la igualdad siempre y cuando el otro partido termine en empate. Incluso una paridad con goles le permite meterse mientras Alemania gane por diferencia de 1, pero sume menos goles a favor.

Alemania vs. Costa Rica

Lo de Alemania es a todo o nada y necesita ganar, sin embargo, también tiene que esperar el resultado en la otra cancha: Los teutones pasan sí o sí con una derrota japonesa, pero si hay empate se vuelve un poco más complejo. Si los nipones suman un punto empatando sin goles, a Alemania le alcanza el 1 a 0; si la igualdad es con goles, necesitará más de un grito para meterse por goles a favor o diferencia de gol diferencia en la victoria.

GRUPO F

Croacia y Marruecos lideran la zona F con 4 puntos, Bélgica tiene 3 y Canadá ya quedó eliminado.

Croacia vs. Bélgica

Croatas y belgas se la juegan en un mano a mano: el que gana está adentro. Si empatan, Croacia está adentro y Bélgica debe esperar una derrota de Marruecos, además de someterse a los criterios de desempate. Luka Modric y compañía pueden pasar incluso en la derrota, pero necesitan que Marruecos pierda y resolver los desempates.

Marruecos vs. Canadá

Marruecos puede dar la sorpresa y tiene muchas chances, ya que se mete con la victoria y con el empate. Si pierde, deberá ver cómo queda en los criterios de desempate o esperar la caída de Bélgica.

GRUPO G

Brasil ya se calsificó y tiene 6 puntos. Suiza lo sigue con 3 y completan Camerún y Serbia con 1.

Camerún vs. Brasil

Los cameruneses la tienen difícil de verdad: Tienen que ganar sí o sí ante Brasil. Pero incluso así depende de otros resultados: un triunfo de Suiza lo deja afuera; el empate en la otra cancha lo obliga a comparar goles y demás con la misma selección; el triunfo de Serbia lo somete a la misma situación con los balcánicos.

Serbia vs. Suiza

Suiza no depende de nadie si gana. Sin embargo, el empate lo pone a hacer cuentas si hay victoria de Camerún y la derrota lo elimina. Los serbios necesitan ganar y esperar la victoria o el empate de Brasil. Si camerún gana, será cuestión de mirar los criterios de desempate.

GRUPO H

El último grupo tiene a Portugal ya clasificado con 6 puntos, Ghana tiene 3 y Corea del Sur tiene 1, al igual que Uruguay.

Corea del Sur vs. Portugal

Los coreanos necesitan ganar ante el líder del grupo y además esperar el resultado en Ghana vs. Uruguay. Si los africanos logran la victoria, Corea se va de Qatar; si hay empate, dependerá de los goles a favor para superar a los ghaneses; si ganan los sudamericanos, el desempate será con ellos. A Portugal le alcanza el empate para ser primero.

Ghana vs. Uruguay

A Ghana, sumar de a tres lo confirma en la siguiente fase, mientras que el empate también le sirve si Corea del Sur cae ante Portugal. Igualmente, en caso de que los coreanos ganen, las "Estrellas Negras" pueden clasificar por desempate.

En contrapartida, los uruguayos tienen que ganar y esperar que Corea no lo haga. En caso contrario, tendrían que recurrir a los criterios de desempate.

Criterios de desempate en la Fase de Grupos del Mundial Qatar 2022

En caso de igualdad en puntos en la Fase de Grupos, la reglamentación de la FIFA determina una jerarquía de aspectos que son considerados para dirimir las posiciones.

Los puntos totales son, por supuesto, el criterio más importante. Luego se toma en cuenta la diferencia de gol (es decir, los goles a favor menos los goles en contra). Si persiste la igualdad, se toman en cuenta solo los goles a favor. Si la situación sigue pareja, entonces se recurre a los puntos, diferencia de gol y los goles a favor (en ese orden) conseguidos en los partidos entre las selecciones implicadas en el desempate (podrían ser dos, tres o cuatro).

Si los criterios más habituales no funcionan, se cuentan los "puntos por deportividad", relacionados al fair play. Para esto se otorgan puntos negativos a los equipos por las tarjetas recibidas de la siguiente forma: 1 punto por amarilla, 3 puntos por doble amarilla, cuatro puntos por roja directa y 5 puntos por amarilla más roja directa. Los equipos con menos puntos negativos ganan el desempate.

Si nada alcanza, la FIFA Recurrirá al sorteo, tradicionalmente conocido como el lanzamiento de la moneda

Posibles cruces de Octavos de Final

Dados los resultados y apostando por cierta lógica (que en el fútbol no existe), en Octavos de Final se pueden prever algunos partidos más que interesante, aunque por el momento sea solo una especulación.

De esa forma, Países Bajos podría ir contra Irán o Estados Unidos, mientras que Ecuador o Senegal podrían chocar ante Inglaterra. Del mismo lado de las llaves, Argentina tiene chances de enfrentar a Dinamarca o Australia, en tanto que Polonia o Arabia Saudita tendrían que verse las caras con Francia.

Esos cruces podrían otorgar Cuartos de Final de altísimo nivel como Países Bajos vs. Argentina o Inglaterra vs. Francia, o más llamativos: Ecuador vs. Francia o Argentina vs. Estados Unidos.

Por el sector inverso, los Octavos se pueden plantear con un España vs. Marruecos, Croacia o Bélgica, aunque también se mantiene muy abierto el cruce entre el segundo del Grupo E (Japón, Costa Rica o Alemania) ante el primero del Grupo F (Marruecos o Croacia, probablemente). Brasil podría enfrentar a Ghana o Uruguay, mientras que Portugal podría ir con Suiza o Serbia.

Los cuartos podrían cruzar a España, Marruecos o Croacia con Brasil y a Protugal contra una batería de equipos que tienen chances (Japón, Costa Rica, Alemania, Marruecos, Croacia o Bélgica).