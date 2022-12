Lionel Scaloni sobre Lionel Messi: "Es el más grande de la historia"

El entrenador de la Selección Argentina se puso feliz por la clasificación a la final y aseguró: "Somos todos hinchas".

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni sostuvo que está en "el lugar soñado" después de la victoria ante Croacia que llevó al equipo a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En este sentido, el entrenador aseguró: "Somos todos hinchas de la celeste y blanca. Les agradezco y que festejen. Es un momento para festejar porque Argentina está en el pedestal del fútbol. Que disfruten que ya pensaremos en el domingo".

En la conferencia de prensa después de la victoria ante Croacia por 3-0, Scaloni añadió: "Creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando jugás para tu Selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos". En este sentido, aseguró: "Después se puede ganar o perder, pero es emocionante y lo de la gente también. Va todo de la mano, cuando perdimos con Arabia sentimos el apoyo y eso es inigualable".

Con respecto al triunfo frente a la última subcampeona del mundo, Scaloni añadió: "Los partidos no son todos iguales, más allá de que nosotros tengamos nuestra impronta a la hora de jugar. Hay rivales que te pueden someter e incluso superarte y ahí es cuando el equipo se regenera. Actúa en función del partido. En el segundo tiempo se vieron buenos pasajes, sufrimos menos, pero la virtud es saber afrontar lo que toca en cada momento". Además, continuó: "El cuerpo técnico irradia ilusión, hemos vivido cosas muy fuertes en la Selección. Hay tantos momentos entre los integrantes para compartir que yo creo que es positivo que estén los ex jugadores. Viven para la Selección, sufren como la hinchada y como los jugadores... para el que no es argentino sé que es difícil entenderlo, no todos tienen la cultura que tenemos nosotros. Hay que buscar el equilibrio que logramos conseguir".

Respecto al capitán Lionel Messi, Scaloni expresó: "Si es el más grande de la historia... a veces parece que lo decimos porque somos argentinos, pero no hay ninguna duda. Lo vengo diciendo hace mucho y tengo el privilegio de entrenarlo. Cada vez que lo ves, genera algo. Hay poco más que agregar, es una suerte que tenga puesta la celeste y blanca".

Messi va por la Copa del Mundo: "Vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla"

Lionel Messi, autor de un gol y asistidor para el segundo de Julián Álvarez, mostró su alegría por lo conseguido y le envió un mensaje a argentinas y argentinos: "Vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla". En diálogo con TyC Sports, el 10 de la Selección calificó a los momentos vividos con la gente, tanto en Qatar como en Argentina, como una "locura" y volvió a resaltar: "Les dijimos desde el principio que confien porque sabemos lo que este grupo puede dar. Argentina vuelve a estar en la final de una Copa del Mundo y hay que disfrutarlo". Y añadió: "Disfrutemos esto, es un logro extraordinario, todo lo que venimos haciendo. Es una alegría enorme para todo el país, es algo muy lindo que Argentina vuelva a jugar una final. Como en todo este Mundial, vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla pero mientras tanto disfrutemos esto que es grandísimo".

Más allá del gran momento que atraviesa el equipo, Messi sostuvo: "Puertas adentro sabíamos que podíamos hacer esto. No mentimos, sabíamos que no éramos los máximos candidatos pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Todo lo que hicimos lo ganamos por méritos propios, demostrando partido a partido, salimos de una muy difícil cuando empezamos mal". Y agregó: "Estábamos muy confiados, después el fútbol se puede dar o se pueden dar detalles que te cambian un partido pero el grupo tuvo en claro que iba a dejar todo en cada partido y que iba a luchar por el objetivo máximo".