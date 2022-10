Lionel Messi liquidó a Rodrigo De Paul con El Pollo Vignolo: "Gil"

Lionel Messi fulminó a Rodrigo De Paul durante la entrevista con "El Pollo" Vignolo para repasar la actualidad de la Selección Argentina de fútbol rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi aniquiló a Rodrigo De Paul en plena entrevista con Sebastián "El Pollo" Vignolo. El capitán de la Selección Argentina repasó la actualidad de La Scaloneta a apenas un mes y medio de su debut en el Mundial de Qatar 2022 de fútbol contra Arabia Saudita en el Grupo C que completan México y Polonia.

El delantero de PSG (París Saint Germain) de Francia dialogó con el conductor en Star +, la plataforma exclusiva paga de ESPN, y se refirió a todos los temas en la charla de aproximadamente 40 minutos. Entre ellos estuvo nada menos que su amistad con el mediocampista de Atlético de Madrid. Y hubo chicanas de por medio...

Messi aniquiló a De Paul con El Pollo Vignolo: "El gil de Rodrigo"

En plena conversación con el periodista deportivo, el ex Barcelona se refirió a la buena relación con el ex Racing. De paso, respondió a la cargada de su amigo, quien en Telefe había acusado a "La Pulga" de no ser un buen matero. "El gil de Rodrigo me mató diciendo que hacía mates malos", se la devolvió el rosarino de 35 años.

Además, "La Pulga" indicó que será su última Copa del Mundo con "La Albiceleste", reconoció que extraña a su viejo compañero Sergio "El Kun" Agüero y admitió: "Hay Selecciones que están por encima de nosotros". "Confiamos en lo nuestro, vamos despacio", añadió el crack.

Qué había dicho De Paul sobre Messi con los mates: "Lavaditos"

En junio pasado, el volante de 29 años había visitado el piso de Telefe para el programa nocturno No es Tan Tarde (NET), que conduce Germán Paoloski. Consultado por su gran vínculo con el astro, la charla derivó hacia el tema de la intimidad del vestuario nacional.

En ese sentido, entre risas, "Rodri" opinó que "el enano mejoró mucho con los mates". Incluso, a modo de broma, explicó que "antes se cansaba un poco, no le daba tanta dinámica..." y profundizó: "Entonces, un día le dijimos con ´El Papu´ (Alejandro Gómez). '¿Y, Leo, hoy te hacés esos lavaditos?'". Además, reconoció que "ahí medio que se fastidió, jaja". "¡Pero desde ahí, terribles los mates!", completó en aquel entonces.