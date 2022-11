Lionel Messi: el video del golpe antes de Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos

El video del terrible golpe a Lionel Messi mientras la Selección Argentina hacía el calentamiento previo al amistoso contra Emiratos Árabes Unidos.

Video: el golpe a Messi en la Selección Argentina vs. Emiratos Árabes.

Una hincha que invadió la cancha y luego una persona de la Seguridad golpearon la rodilla de Lionel Messi. Mientras la Selección Argentina hacía el calentamiento previo para el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos para el último amistoso previo al Mundial de Qatar 2022, hubo un incidente dentro del campo de juego del Estadio Mohamed bin Zayed de Abu Dhabi, la capital del país anfitrión.

Más allá de que el capitán de La Scaloneta se tomó la zona por algunos segundos, la realidad es que no le ocurrió algo grave y luego simplemente se retiró hacia el vestuario visitante para ultimar los detalles de cara al encuentro en el que será titular. No obstante, todo indica que el delantero de 35 años de PSG (Francia) no completará los 90 minutos de este compromiso.

Video: el golpe a Messi de una hincha y de un hombre de Seguridad antes de Emiratos Árabes vs. Argentina

Mientras "Leo" se movía levemente durante los trabajos habituales del calentamiento previo a los partidos dentro de la cancha junto con sus compañeros, ocurrió lago imprensado: una fanática se metió al campo de juego para abrazarlo y pedirle una foto o algún autógrafo. Allí fue cuando uno de los efectivos la separó y el hecho no pasó a mayores, aunque ambos golpearon involuntariamente al rosarino, que se tomó la zona por unos segundos y siguió con lo suyo con normalidad.

Cómo ver Emiratos Árabes Unidos vs. Argentina: hora, TV en vivo y streaming

El combinado nacional chocará con el de Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi (la capital de Emiratos Árabes) el miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 12.30 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión del canal TyC Sports. En tanto, el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, la plataforma digital de la señal de cable de deportes. También podrá seguirse a través de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Será el primer partido en la historia entre ambos países.

La formación de Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos en el amistoso

Con varias sorpresas y algunos jugadores habitualmente titulares que fueron cuidados por Lionel Scaloni desde lo físico, el DT decidió que arranquen el partido Emiliano "Dibu" Martínez, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Messi.