La impactante revelación de Messi de un recuerdo doloroso con la Selección Argentina: "No puedo"

Lionel Messi realizó una impactante revelación con respecto a un doloroso recuerdo con la Selección Argentina a poco tiempo del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi realizó una impactante revelación sobre un doloroso recuerdo que tiene con la Selección Argentina. El mejor del mundo, campeón de América en 2021 y la Finalissima en 2022, nunca se olvidó de los malos momentos que vivió en la "Albiceleste" y una persona muy cercana a él contó un detalle inédito. Es que la "Pulga" sufrió por más de un año una de las tres finales perdidas de manera consecutiva y no le fue nada fácil recuperarse.

Su primer representante, Fabián Soldini, habló de la charla que tuvo con el 10 de la "Scaloneta" tiempo después de la derrota ante Alemania en el duelo decisivo del Mundial de Brasil 2014, el cual afectó por demás al mejor del mundo. El mánager que conoce como nadie a Leo diálogo con Infobae, se refirió al encuentro que tuvieron y los dichos del jugador del PSG que demuestran aún más el amor que tiene por el elenco nacional.

"Cuando estuve en su casa, después de 10 años de no verlo, me dijo 'Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (contra Alemania) en Brasil. No puedo dormir'. Y lo puedo asegurar. Le da vuelta en la cabeza", reveló Soldini sobre lo que sentía Lionel en un año más que especial en su carrera. Es que, al margen de su espectacular nivel tampoco se le dio en la Copa América del 2015 y la Selección perdió con Chile en la final del certamen.

Para colmo, en el Barcelona ganó todo lo que jugó. Messi fue campeón de la Liga de España, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes contra River Plate en Japón. Sin embargo, hubo algo que no olvidó y fue aquella final en la que Mario Götze amargó a todo el equipo comandado por Alejandro Sabella y al pueblo argentino con un gol en el último minuto del alargue.

El gol de Mario Götze que amargó a la Selección Argentina en el Mundial de Brasil 2014

La historia de amor de Lionel Messi con la Selección Argentina

"Es su amor. Su amor es la Selección. No es ni el Barcelona, ni Newell's... su amor es la Selección. Es su gran amor", así definió Fabián Soldini lo que siente Leo Messi con la "Albiceleste". Y agregó: "Me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si vos sabés de él... él para la Selección viene lesionado, enfermo, pero viene".

Por último, con respecto al futbolista del PSG y al equipo que afrontará el Mundial de Qatar 2022 a partir del martes 22 de noviembre, el representante que fue fundamental para que la "Pulga" juegue en el Seleccionado nacional y no en España sostuvo: "Lo veo muy maduro, muy tranquilo. Al grupo lo veo muy unido. Ojalá se le pueda dar para terminar, me parece que se lo merece con la carrera que hizo".