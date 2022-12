La historia del calvario que vivió Di María con Van Gaal en Manchester: "El peor"

La dramática salida de Ángel Di María de Manchester United cuando Louis Van Gaal era el técnico. La caliente previa de Argentina - Países Bajos por el Mundial de Qatar 2022.

La historia del fortísimo entrentamiento entre Ángel Di María y Louis Van Gaal es una de las más calientes en la previa al cruce entre la Selección Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El escándalo entre "Fideo" y el director técnico rival se dio a comienzos de 2015 en Manchester United, cuando el extremo surgido en Rosario Central decidió marcharse de Inglaterra porque "no la estaba pasando bien".

Bastante tiempo más tarde, el atacante de 34 años recordó lo ocurrido en uno de los clubes más grandes de Europa y destrozó al estratega en diversas entrevistas. De hecho, aseguró: "Desde un primer momento no me quería, ya no sabía que hacer para sacarme". "Fue el peor entrenador de mi carrera", profundizó en otros testimonios.

Por qué se pelearon Di María y Van Gaal en Manchester United

Si bien el argentino fue uno de los fichajes "estrella" del club británico en agosto de 2014, tras la Copa del Mundo en Brasil, con el correr de los meses la relación entre ambos se fue deteriorando hasta el punto de no tener retorno. Por lo tanto, el ex Real Madrid se fue a PSG de Francia en junio de 2015 y él mismo explicó lo que pasó con el estratega neerlandés.

En una charla en el Líbero Versus (TyC Sports) a finales de 2021, el zurdo recordó: "Arranqué muy bien en los primeros dos o tres meses, haciendo goles, dando asistencias, estaba muy bien". "Mi problema fue con el técnico. Me peleé con él, discutí muchas veces, ya no quería saber más nada. Ellos sabían que mi problema era el técnico", amplió.

Ante la pregunta de cómo se manejaba el europeo en Old Trafford, Di María fue contundente con su respuesta: "Ganábamos 3-0, hacía un gol y una asistencia, y al otro día en el entrenamiento me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba... Y así constantemente". "Le dije: ´Bueno, erro pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me querés poner´. Y así empezaron las discusiones", declaró el futbolista.

La presentación de Di María en Manchester United, cuando Van Gaal era el DT.

Incluso, el ex Benfica continuó: "En un momento yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro... Y dije: ´Bueno, será para descansar´, y no entré. Al partido siguiente arranco en el banco. Al banco, al banco, al banco y así... Ya está, se terminó", detalló. "Muchos me decían que es así, que no le gusta que los jugadores sean más que él. Cuando llegué, porque venía haciendo goles y dando asistencias, en los diarios salía yo todos los días. Era yo, yo, yo... Y creo que eso le molestaba un montón", cerró el extremo.

Van Gaal les pidió más apoyo a los hinchas de Países Bajos vs. Argentina

En la antesala del choque por los cuartos de final frente a "La Scaloneta", el DT de 71 años brindó la conferencia de prensa en la que aseguró que no tienen el respaldo suficiente por parte de sus fanáticos en este torneo. "Sería lindo que el país nos apoyara más. Jugamos cuatro partidos y en todos ellos nuestra afición fue minoría...", cerró el estratega más veterano de la Copa del Mundo.

Van Gaal les pidió más aliento a los hinchas neerlandeses.

Cuándo juegan Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

La Scaloneta chocará con el conjunto de Louis Van Gaal el viernes 6 de diciembre desde las 16 horas de Argentina. El cotejo será transmitido en vivo en la televisión por los canales TV Pública (abierto), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online corre por la cuenta de sus propias plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.