La gravísima acusación contra Alfaro en Ecuador: "Has manchado tu ética"

La gravísima acusación contra Gustavo Alfaro en Ecuador por no incluir a Byron Castillo en la lista final para el Mundial de Qatar 2022 de fútbol. Qué pasó con el DT argentino.

La polémica sigue vigente en la Selección de Ecuador a apenas cinco días del debut en el Mundial de Qatar 2022 de fútbol. Gustavo Alfaro no incluyó en la lista final de 26 jugadores a Byron Castillo, el futbolista que desató la polémica en las pasadas Eliminatorias sudamericanas, cuando fue acusado de haber nacido en Colombia.

En esta oportunidad, el apuntado es nada menos que el entrenador argentino de 60 años que pasó por Boca y San Lorenzo, entre otros equipos. Desde el país del Seleccionado al que dirige en la actualidad levantaron una fuerte sospecha que podría salpicar la honestidad de "Lechuga".

El defensor o mediocampista de 24 años disparó el debate que involucró a Chile, a Perú (que reclamaron los puntos), a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte). Si bien la máxima entidad sancionó con tres unidades y con las multas económicas a la Federación ecuatoriana para las próximas Eliminatorias porque comprobó que el protagonista efectivamente nació en Colombia, le permitió igualmente participar en esta Copa del Mundo.

Byron Castillo quedó fuera de la lista final de Ecuador.

Polémica con Alfaro en Ecuador para el Mundial Qatar 2022: "Se me cayó"

Sin embargo, el DT albiceleste esperó hasta último momento, no incluyó al defensor en la nómina de 26 futbolistas y desde el programa de televisión deportivo Fútbol 17 en aquel país lo acusaron por un supuesto conflicto de intereses en esta historia. ¿Qué pasó? "Lechuga" llamó en su lugar a Kevin Rodríguez, que a los 22 años juega en el ignoto Imbabura en la LigaPro de la Serie B ecuatoriana.

No obstante, la sorpresa no termina allí, ya que Rodríguez comparte el representante con Alfaro: Gustavo Lescovich. En vivo en el ciclo televisivo, el periodista Vito Muñoz denunció esta situación y opinaron que "entonces, si las cosas son de esta manera, hay un conflicto ético gravísimo porque Kevin no es la explosión más grande que ha tenido la Serie B".

"Que lleven a Ronie Carrillo o a Jordy Caicedo", pidieron. "¿Qué grandes méritos tiene el jugador Rodríguez para que no lo haya visto nadie y lo haya visto solo Alfaro?", se indignaron al aire. "Toda la vida yo lo he respetado, lo he admirado... Se me cayó, se me cayó horrible", cruzaron al rafaelino en el programa.

"¿Cómo puede ser que hayamos visto que hay un conflicto de intereses? Y usted es un hombre honorable, señor Alfaro... ¿Qué le pasó?", reclamaron al instante. "Lo que has hecho, profesor Alfaro, es que has manchado tu buen nombre, tu ética, tu credibilidad, pero igual eres el técnico de Ecuador y te vamos a seguir apoyando", concluyeron en forma desafiante.

Byron Castillo les deseó suerte a sus compañeros.

