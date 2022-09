La FIFA ratificó que Chile quedó afuera del mundial y estallaron los memes

La Cámara de Apelaciones de la FIFA rechazó el pedido de Chile, no jugarán el Mundial de Qatar 2022 y estallaron los memes.

La FIFA confirmó que Chile no jugará el Mundial de Qatar 2022 y estallaron los memes. Finalmente, la entidad que rige el fútbol a nivel mundial rechazó el pedido del Seleccionado trasandino para que Ecuador no lo juegue por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo y la "Roja" se perderá el torneo internacional. Cabe destacar, que no es la primera vez que le niegan la posibilidad de disputar el certamen por este motivo.

La Cámara de Apelaciones de la mencionada Federación fue quien tomó la decisión de denegarle a Chile la chance de estar en la Copa del Mundo que comenzará el próximo mes de noviembre en el país asiático. La última vez que se hizo un reclamo similar fue el pasado mes de junio, pero la Comisión Disciplinaria de la FIFA no lo dudó. Si bien hubo apelación por parte de la selección chilena, lejos quedaron de conformar el Grupo A que los ecuatorianos compartirán con Qatar, Países Bajos y Senegal.

El comunicado por parte de la FIFA

"Se desestiman los recursos interpuestos por la Asociación Chilena de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol contra la sentencia dictada por el Comité de Disciplina el 10 de junio de 2022. En consecuencia, se confirma dicha decisión en su totalidad", sostiene el comunicado en su primer punto destacado.

Por otro lado, agregaron: "Los costos y gastos de estos procedimientos correrán a cargo tanto de la Asociación Chilena de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol. El monto se compensa contra el recurso respectivo, se percibe pagado". De esta manera, y ya completamente oficial, Chile se quedará sin Mundial y el elenco ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alfraro, será quien dispute la Copa del Mundo en Qatar.