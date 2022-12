La antipopular decisión de la Selección de Francia contra sus hinchas en Paris

La decisión la tomaron después de haber sido derrotados por la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, aseguró hoy que no habrá "ninguna reunión" en la Plaza de la Concordia de París para el regreso del seleccionado de fútbol que el domingo fue derrotado por Argentina en la final del Mundial de Qatar.

Le Graet explicó que los jugadores de Francia derrotados ayer en la definición por penales quieren "irse a casa". La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, había deslizado la posibilidad de un encuentro en el centro de la capital francesa entre la selección gala y la gente, en declaraciones a la emisora radial France Inter. Sin embargo, Le Graet -en declaraciones periodísticas- contradijo a la ministra y negó cualquier posibilidad de un encuentro de los jugadores con los hinchas franceses. "Los jugadores -informó el principal dirigente del fútbol francés- tienen apuro por irse a casa. No habrá un paseo por los Campos Elíseos, los jugadores partirán inmediatamente después de aterrizar en París".

El vuelo con la delegación francesa tiene previsto llegar a las 14 (hora argentina, las 18 en Francia) al aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, precisó Le Graet. Dentro de unos días, según trascendió, probablemente a principios de enero, los subcampeones del mundo serán recibidos en el Elíseo por el presidente Emmanuel Macron, "quien quiere agradecerles y felicitarlos", dijo la ministra de Deportes.

Lionel Messi habló de su futuro con la Selección Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Después de haberse confirmado el titulo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, confirmó que quiere seguir en el equipo un par de partidos más porque "disfruta" estar en el elenco de nacional al mando de Lionel Scaloni. Después de haberse consagrado campeón del Mundo añadió que la Copa "se hizo desear" pero finalmente ya la tiene.

En una charla luego de la ceremonia de premiación, Lionel Messi confirmó que quiere "seguir en la Selección Argentina unos partidos más". Además, señaló: "Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué va a haber después". Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir unos partidos más". El jugador rosarino indicó además: "Es una locura que se haya dado de esta manera. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá". Por otro lado, añadió: "No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso". Y por otro lado agregó: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante".