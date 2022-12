El pronóstico de un famoso astrólogo sobre la final entre la Selección y Francia: "Termina todo acá"

Un famoso astrólogo lanzó un inesperado pronóstico sobre lo que será el duelo entre la Selección y Francia en la gran final del Mundial de Qatar 2022 que se desarrollará este domingo 18 de diciembre desde las 12:00 en el Estadio Lusail.

Un famoso tarotista lanzó su pronóstico para lo que será el duelo de la Selección ante Francia por la gran final del Mundial de Qatar 2022 de este domingo 18 de diciembre. Este cruce será trascendental para definir al campeón del certamen que se alzará con su tercera Copa. Según el vidente, el equipo que dirige Lionel Scaloni no la tendrá nada fácil de nuevo ante un rival que sin dudas lo complicará durante el cotejo.

Luego de tirar sus cartas, Robertino Tarot, como se lo conoce en las redes sociales, analizó lo que será el encuentro que disputará el combinado nacional ante los actuales campeones y se encontró con varias sorpresas. Es que claro, los dos planteles, junto a sus estrellas, son firmes candidatos a quedarse con el título, por lo que no será una final cualquiera. El tarotista dejó en claro lo que vio con respecto a ambos, según marcó su predicción.

"La carta identificatoria de la 'Scaloneta' es 'La Templanza', que une las virtudes de la paciencia y la resistencia. Es una paciencia que está esperando el momento oportuno para sacar ventaja", lanzó en un principio Robertino con respecto a la "Albiceleste". Por otro lado, el tarotista analizó a Francia y sostuvo: "La carta es 'La Luna'. Es la carta de las dualidades con el sol y la luna en la misma carta. No es buena, es una carta de dudas y muchas preocupaciones para arrancar esta gran final del mundo". Luego de esto, sacó cuatro naipes más por equipo y dio detalles de cada una.

"Voy a ir paso por paso. Argentina arranca por la carta del 'Emperador'. Con mucha tenacidad el capitán de la Selección Argentina. Y Francia con 'La Sacerdotisa', tratando de jugar un poco sucio, con faltas y tratando de frenar el juego. Argentina sale como un león enjaulado a buscar el resultado. Francia lo comete y Argentina consigue el resultado y sigue con 'El Loco', sale a seguir jugando al fútbol con el resultado 1 a 0. A los franceses les toca 'La Rueda de la Fortuna' y no saben dónde están parados. Podría llegar a aumentar la ventaja de los argentinos", contó el astrólogo sobre el primer tiempo de la gran final.

Sin embargo, en el segundo tiempo el panorama cambió totalmente. "Argentina arranca muy mal. Tiene la carta de 'La Muerte', que puede tener algún cambio o es perjudicado por algún tipo de decisión arbitral. Pero Francia espera a sacar conflictos, por la carta del 'Juicio Final' y no lo logra capitalizar. La última carta de Argentina es la estrella, es la suerte, la consagración, lo que nos falta bordar en la camiseta. Y Francia empieza a jugar muy bien. Tiene a 'Los Amantes', que es el amor por la camiseta y por lo que están disputando. Así que en este final, va a terminar todo acá y yo diría que no vamos al alargue, que no hay penales y que el ganador es ¡La Scaloneta! Así que vamos Argentina, vamos campeón, no anulen mufa, no se hagan problema por nada", lanzó Robertino sobre el cierre del video.

Argentina vs. Francia por la final del Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará con el defensor del título en el Estadio Lusail de la capital Doha el domingo 18 de diciembre desde las 12 horas de Argentina. Si el duelo culminara igualado en los 90 minutos, habrá una prórroga de 30 (con 2 tiempos de 15) y, si aún así persistiera el empate, decidirán al campeón por los penales.

La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas en las plataformas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.