El Pollo Vignolo y el insólito ataque a Ramón Díaz: "Innecesario"

El Pollo Vignolo atacó insólitamente a Ramón Díaz luego de un posteo del DT acerca del triunfo de Arabia Saudita ante la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Sebastián "El Pollo" Vignolo atacó insólitamente a Ramón Díaz en vivo. El conductor de ESPN expuso al aire sus diferencias con el entrenador que actualmente está en Al-Hilal, uno de los equipos más importantes de Arabia Saudita. Luego del triunfo de los asiáticos contra la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el ídolo de River felicitó al plantel, que está conformado en gran parte por sus dirigidos.

Sin embargo, esa actitud noble de su parte generó la furia del relator de 47 años, que "le pegó" al riojano en su programa de televisión. Además, algunos de sus compañeros presentes en el estudio del canal como Morena Beltrán y Federico "El Negro" Bulos coincidieron al aire con el presentador, que no podía creer lo que estaba viendo en el momento.

El Pollo Vignolo atacó a Ramón Díaz: "Imprudente"

El periodista deportivo fulminó al DT en pleno envío y le pidió a la producción: "Dame el posteo de Ramón Díaz, que dirige a muchos futbolistas de Arabia". Fue entonces cuando mostraron en el ciclo la captura de pantalla de una historia del riojano en su cuenta oficial de Instagram (@ramondiaz_dt): allí subió la foto de la formación del equipo antes del partido ante Argentina y simplemente escribió "felicitaciones muchachos".

El posteo de Ramón Díaz en Instagram que desató la furia del Pollo Vignolo.

"No, bueno, es un montón...", se indignó Morena apenas vio la imagen; mientras que "El Negro" Bulos coincidió con ella y agregó: "Insólito, ´Ramoncito´". "Innecesario, ¿no?", reaccionó Vignolo rápidamente. "Imprudente...", profundizó en su opinión. Al mismo tiempo, Oscar Ruggeri que en ese caso "los tenés que llamar personalmente" y no exponerlo en las redes sociales, más todavía siendo argentino como lo es Ramón. "Tal cual. Pero bueno, cada uno se expresa como quiere... Pero no hacía falta, me parece", concluyó el relator.

A cuántos jugadores de Arabia Saudita dirige Ramón Díaz

El estratega de Al-Hilal tiene en su plantel a 12 de los 26 convocados por el Seleccionado para la Copa del Mundo. Por si fuese poco, están incluidos 9 de los 11 titulares que hicieron historia frente a Argentina son precisamente de su equipo.

El Pollo Vignolo se calentó con Ramón Díaz en ESPN.

Los números de Ramón Díaz en Al-Hilal de Arabia Saudita

Hasta ahora, desde que asumió el cargo en 2021, el conjunto del riojano disputó 95 partidos con 65 victorias, 21 empates, apenas 9 derrotas, 4 campeonatos conseguidos y un altísimo 75.8% de efectividad. Habrá que ver entonces si el ex River le responde o no al relator de ESPN.