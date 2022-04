El polémico comentario de un histórico jugador polaco contra Messi

Un histórico exfutbolista polaco criticó duramente a Lionel Messi luego de enterarse que Polonia enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Un histórico exjugador y entrenador de la Selección de Polonia en España 1982 habló del desempeño de Lionel Messi, teniendo en cuenta lo que será el duelo por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Tras conocer que la "Albiceleste" será uno de los rivales en dicha instancia, apuntó contra el mejor del mundo. Una acción similar tuvo la Federación Polaca de Fútbol, que lanzó un picante tweet contra el astro argentino.

Hablamos de Antoni Piechniczek, quien llevó a su equipo al tercer puesto de la Copa del Mundo disputada en tierras españolas y dio su parecer con el medio polaco Na Temat. El entrenador de 79 años destacó que los partidos que tendrá su seleccionado por delante están al alcance de las posibilidades para avanzar a octavos de final. Por otro lado, sobre la "Pulga" opinó que no está en su mejor momento y que tampoco es el jugador que fue en el Barcelona.

"Reconozco que me hubiera interesado en más en este duelo si Lionel Messi tendría cinco o seis años menos o si era compañero de Robert Lewandowski. Estamos emocionados con esta competencia, pero seamos honestos... Messi es el 'abuelo del bosque'. Ya no es el futbolista que era hace apenas unos años. Es posible que el entrenador lo ponga en el banco y juegue los últimos 15 o 20 minutos del partido entrando como suplente", aseguró en principio Piechniczek.

Por otro lado, el entrenador polaco sostuvo: "Creo que podemos ser optimistas sobre el hecho de que tenemos la oportunidad de clasificar para la siguiente ronda. Estoy hablando de posibilidades, no podemos perdernos en pensar que la Copa del Mundo todavía no comenzó y que derrotamos a los rivales". Todo se definirá entre el 22 y el 30 de noviembre, cuando se disputarán todos los partidos correspondientes al Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Insólito tuit de Polonia contra Messi tras el sorteo del Mundial

Luego de saber a quién enfrentará Polonia en el Mundial de Qatar 2022, la Federación Polaca de Fútbol lanzó un picante tweet hacia Lionel Messi para calentar la previa del partido del miércoles 30/11, a las 16, en el Estadio Lusail. El mensaje, que lleva un imagen del argentino lamentándose en Rusia 2018, dice "Cuando sabes que te espera mucho trabajo con Kamil Glik y Jacek Góralski...", en relación a los férreos defensores polacos.

Las redes sociales tomaron el tweet como una continuidad del desplante que le hizo el delantero estrella de Polonia, Robert Lewandowski, al rosarino luego de la entrega del Balón de Oro 2021. En ese momento, luego de que el crack argentino dijera que el jugador del Bayern Munich se merecía el premio y que France Football se lo debería haber dado, el polaco dijo que le hubiera gustado que "su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías".