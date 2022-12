El inesperado pronóstico de un tarotista para el duelo entre la Selección y Países Bajos: "Ambicioso"

Un tarotista lanzó un inesperado pronóstico para el duelo entre la Selección y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en el que anticipó cuál será el equipo que avance a semifinales.

Un tarotista lanzó su pronóstico para lo que será el cruce de la Selección ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Este duelo será más que importante para meterse en las semifinales y luego enfrentar al ganador de Brasil vs. Croacia -que jugarán más temprano-, pero antes la "Albiceleste" tendrá que superar un nuevo y difícil escollo. Según el vidente, el equipo que dirige Lionel Scaloni tendrá un cotejo muy difícil y el panorama es complicado.

Luego de mostrar sus cartas, el famoso Robertino Tarot, como se lo conoce en las redes, habló de lo que serán los dos tiempos que disputará el combinado nacional ante los europeos y se encontró con varias sorpresas inesperadas. La principal candidata para muchos es la "Scaloneta", la confianza está puesta más que nunca en el plantel y más todavía después de ganarle a Australia en octavos. Sin embargo, saben que no se pueden confiar porque tendrán enfrente a otro rival que no será fácil. El vidente lo dejó en claro, según marcó su predicción.

"La carta que identifica a Argentina es 'Los enamorados'. Como le dije muchas veces, en el fútbol significa el amor por la camiseta, la tribuna, la gente que lo fue a ver, lo que somos nosotros. Holanda con muchas dudas en el principio del partido, o va a salir con esa idea de hacer su juego o jugar un poco con lo que propone Argentina. Pero es un equipo que siempre es ambicioso", contó Robertino en un principio acerca de ambas selecciones.

Con todas las cartas sobre la mesa, el tarotista dio su primer mensaje de esperanza para este cotejo: "Argentina arranca con algo que no se le vio todavía en la Copa del Mundo, que es la carta de 'El Loco', que tiene que ver con lo espontáneo, el potrero, el juego asociado. Va a salir fresco al campo de juego. Y Holanda no se va a encontrar en la cancha, le va a costar armar. Le sale 'La Muerte', que no es muy buena. Podemos anunciar que Argentina se va a poner en ventaja". Igualmente, segundos después y teniendo en cuenta las cartas, el tarotista dejó en claro que los europeos llegarán a la igualdad en un momento del encuentro.

El final del partido entre Argentina y Países Bajos por el Mundial

"Vamos a ver cómo termina esto. Sale 'El Mago' para Argentina, la carta de Argentina donde están todos los elementos para manejar la situación. Holanda tiene una carta que no es muy buena que es 'La Sacerdotisa'. Hasta ahora la 'Scaloneta' va a las semis, gana 2 a 1, según mis cartas. Vamos a seguir tirando a ver qué sale más adelante, pero por ahora gana Argentina y pasa a semifinales", concluyó Robertino en su video de YouTube.