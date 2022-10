El enojo de Ángel Di María a días de Qatar 2022: "Dejen de inventar"

El jugador de la Juventus se refirió a su futuro en Rosario Central y pidió no escuchar los rumores que dicen sobre él.

Ángel Di María publicó un contundente mensaje sobre su futuro: "No significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero. Dejen de inventar".

Ángel Di María, que se está recuperando de un desgarro en su pierna derecha para llegar en buena condición física al Mundial de Qatar 2022, publicó este jueves un contundente mensaje en redes sociales: el jugador de la Selección argentina no ocultó su enojo ante los rumores que surgieron en las últimas horas sobre su futuro.

"Angelito" está realizando la rehabilitición de la lesión en el tendón de la corva que sufrió mediados de octubre en un partido de la Serie A italiana. A días de lo que será su última Copa del Mundo, como ya manifestó varias veces, el jugador de la Juventus mostró su indignación por los rumores que circularon en la prensa que lo vincularon lejos de la "Vecchia Signora" a partir de 2023.

"No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mias que han visto donde digo que me voy a retirar en “Rosario Central” (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aqui a Europa en el año 2007", comienza la primera parte del descargo del rosarino.

Si bien ya dejó en claro en varias oportunidades que su deseo es retirarse de la actividad profesional en Rosario Central, aclaró que no será en breve su regreso. "Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado", continúa el texto del exjugador del Real Madrid.

Para finalizar, "Fideo" suplicó a aquellos que se preocupan por él que no hagan caso a dichos rumores. Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club. Muchas gracias. 🤍🖤fino alla fine🤍🖤 ", cerró Di María.