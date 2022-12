El ataque de un periodista español a la Selección Argentina: "Que les metan cuatro"

Uno de los periodistas de "El Chiringuito" salió al cruce de la Selección luego de lo ocurrido cotnra Países bajos y disparó: "Es mi deseo que Francia les meta seis"

Después del partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar que terminó a través de la definición de puntos del penales, desde varios medios europeos apuntaron contra los jugadores argentinos y, ahora, además se conoció un nuevo ataque por parte de la prensa española.

A tan solo 48 horas del triunfo de Argentina, en el programa El Chiringuito con Juan Manuel Rodríguez, uno de los reconocidos periodistas de esa producción indicó: "“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses".

Por otro lado, el propio Rodriguez indicó, en referencia a los festejos de Argentina: "Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”. En este sentido, el columnista español agregó: “Esto es echarle tierra en los ojos al otro rival. Esto no es fútbol. Esto lo defiende Soria que es el antifútbol y el anti fairplay. Pero tú que eres un caballero, yo creo que no te debes dejar imbuir por una ola que no sé adónde nos conduce. Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que les metan cuatro. Yo soy un pirata también”.

En este sentido, añadió que el partido no "va a ser un Argentina-Croacia. Va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero".

Cómo están Di María y De Paul: Scaloni anticipó si estarán vs. Croacia

Las dudas de la Selección Argentina para el partido ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022 están centradas en cómo están Ángel Di María y Rodrigo De Paul, dos futbolistas fundamentales para el equipo que este martes irá en busca del pase a la final. En la conferencia de prensa que brindó este lunes en el Centro de Medios de Doha, Lionel Scaloni dio varias precisiones al respecto.

Antes de realizar el último entrenamiento previo al encuentro, Scaloni charló con la prensa y fue consultado por el estado físico de Di María y De Paul. "El día después del partido hicimos recuperación y el de ayer casi también, no hicimos mucho".

En el triunfo del pasado viernes ante Países Bajos, "Fideo" jugó apenas el segundo tiempo suplementario; mientras que Rodrigo tuvo que salir a los 66 minutos debido a que tuvo inconvenientes en el isquiotibial derecho. Según adelantó el DT, en la práctica de este lunes los evaluará para determinar si están o no para ser titulares frente a Croacia: "Hoy tendremos un panorama un poco más claro de cómo están ellos, en principio están disponibles y después veremos. En principio están en condiciones".