El arquero saltarín de Australia que enfrentará a Argentina en el Mundial: quién es Andrew Redmayne

Conocé a Andrew Redmayne, el arquero saltarín de Australia que enfrentará a la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. La gloria contra Perú en los penales en el repechaje.

La Selección Argentina enfrentará a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y en el próximo rival hay algunos jugadores que resaltan por ciertas cuestiones particulares, como por ejemplo el arquero "saltarín" Andrew Redmayne. Si bien no se trata de una figura reconocida a nivel global, muchos lo recuerdan por la gloria alcanzada en el repechaje frente a Perú, cuando el entrenador Graham Arnold lo incluyó solamente para la tanda de los penales y él llevó a su país a la actual Copa del Mundo.

El encuentro culminó 0-0 en los 120 minutos en el Estadio Ahmad bin Ali de Al Rayán (Qatar) y debieron definir el boleto desde los doce pasos, cuando los de Oceanía se impusieron por 5-4 a los sudamericanos para participar de la máxima cita nuevamente. Ya en plena competencia, fue la sorpresa del Grupo D al terminar segunda de Francia con seis puntos, por lo que Túnez y Dinamarca fueron eliminados. Por lo tanto, enfrentará a "La Albiceleste", que se quedó con la zona C, el sábado 3 de diciembre a las 16.

Redmayne, el arquero saltarín de Australia que enfrentará a Argentina en el Mundial

El futbolista de 33 años, 1.94 m. y 87 kilos nació el 13 de enero de 1989 en Gosford y juega en Sydney F.C., de la Primera División de su país. Si bien suele ser el suplente de Matthew Ryan, de hecho lo fue en los tres partidos del Grupo, el DT Arnold ya anunció que volverá a apostar por él en el caso de que haya una nueva definición con disparos desde los doce pasos.

El arquero saltarín de Australia que enfrentará a Argentina en el Mundial.

Luego de aquel cotejo ante Perú en junio de 2022, el entrenador explicó que realizó la modificación porque Redmayne "es un muy buen atajador de penales". "Hice algo que pudo afectarlos mentalmente", se jactó al respecto. "Probablemente se estaban preguntando: '¿Por qué metió a este tipo? Tiene que ser bueno'", especuló con relación a los hinchas y a los periodistas. "Tal vez esa fue la razón por la que ese remate dio en el poste. Es un esfuerzo mental del 1% para molestar a los lanzadores de penales de Perú. Fue un riesgo, pero funcionó", profundizó.

No obstante, Redmayne apeló a la humildad y apenas atinó a decir: "No soy un héroe. Es un juego de equipo, es un esfuerzo de equipo, así que no puedo atribuirme más mérito que cualquiera de los otros 27 (jugadores) que están aquí". Además, coincidió con su técnico con respecto a la planificación de la variante en reemplazo de Ryan: "Se planteó la idea de que esto podría ocurrir y durante las dos o tres semanas que hemos estado aquí (en Qatar), lo he tenido en mente".

"He estado trabajando en algunas cosas en los entrenamientos, pero finalmente es una moneda al aire, es la derecha o la izquierda", amplió. "No soy un héroe, sólo he cumplido con mi papel, como todos los demás esta noche", completó uno de los porteros más particulares de la Copa del Mundo.