Cuti Romero después de la clasificación: "Somos guerreros y vamos a dejar la vida"

Los jugadores de la Selección celebraron el triunfo para pasar a cuartos, destacaron la personalidad del equipo y agradecieron el apoyo incondicional de la gente.

La Selección Argentina venció por 2-1 a Australia y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde lo espera Países Bajos que durante el mediodía del sábado eliminó a Estados Unidos tras ganarle 3-1. Luego de un encuentro traicionero, complicado y con mucho roce, el equipo de Lionel Scaloni volvió a celebrar y mantiene viva la ilusión. Los goles fueron del capitán, Lionel Messi y Julián Álvarez.

En zona mixta, el defensor Cristian "Cuti" Romero, de gran presente en el seleccionado, sostuvo que la victoria es "una alegría enorme" y analizó: "Tenian que salir a buscar el partido, se encontraron con el gol por un rebote y terminamos sufriendo". Tras ello, le mandó un mensaje especial a la gente y los rivales: "Demostramos carácter, juego, personalidad. Estoy contento con este grupo porque puede pasar lo que sea, pero vamos a dejar siempre hasta la última gota de sudor".

A su vez, resaltó que la derrota con Arabia sirvió "para hacernos fuertes de la cabeza" y habló del equipo que deberán enfrentar en cuartos: "Paises Bajos es un rival complicado, sabemos la clase de jugadores que tiene. Ahora disfrutaremos, una hora o dos de lo que nos está pasando, y después pensaremos como jugarles". Y cerró firmemente: "Todos, los 26, somos guerreros y estamos preparados. Vamos a dejar la vida como siempre lo hacemos, no importa qué dia nos toque jugar".

Tras las palabras del "Cuti", el referente y una de las máximas figuras del plante, Rodrigo De Paul, tomó la palabra. "Es una Copa del Mundo, es todo muy parejo y trabado. Cada vez se empareja más el fútbol y las selecciones", resaltó. Y habló de su presente: "Me sentí muy cómodo, sigo creciendo y teniendo confianza. Físicamente me siento muy bien. Mientras puedo ayudar, bienvenido sea".

El mediocampista analizó el encuentro, sostuvo que con el correr de los minutos "nos empezamos a sentir más comodos" y destacó el gol de Messi, porque "lo destrabó y después jugamos muy bien". Mientras que elogió el rol de Emiliano Martínez: "La pelota que sacó Dibu en el final fue tremenda. Para conseguir grandes cosas necesitás un gran arquero y nosotros lo tenemos".

Por último, De Paul remarcó lo que genera la hinchada en los estadios. "Es tremendo, una locura, ni me quiero imaginar cómo están en Argentina. Me emociona mucho llevar alegría a las casas, estuve de ese lado y se paraba el país. La gente se levanta de buen humor y hace falta. Me da mucha alegría eso". Y cerró: "Lo de hoy fue extraordinario, los necesitamos un montón y hoy se hicieron sentir otra vez. Nosotros nos contagiamos de la gente y ellos se contagian con nosotros. Somos argentinos, estuvimos del otro lado y siempre seguimos siendo hinchas. La vida nos dio esta posibilidad hermosa de defender estos colores".