El enojo del Chiqui Tapia por la suspensión: "No nos permiten avanzar"

El jefe de la Afa adjudicó la cancelación del recorrido a problemas con la seguridad, aunque agradeció la tarea de la policía bonaerense

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, publicó un mensaje en redes sociales donde se disculpó con la gente que no podrá ver a los jugadores de la Selección Argentina por decisión de los organismos de seguridad. Unos minutos después elogió la seguridad del Gobierno de Axel Kicillof por la seguridad e indicó: " Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente".

Los hinchas colmaron calles y autopistas de Buenos Aires para poder cruzarse con el micro que traslada a los campeones del mundo en un festejo histórico. La caravana, que había comenzado cerca de las 11.30 desde el predio de AFA en Ezeiza, se vio interrumpida durante varios momentos por la impresionante cantidad de personas que intentan acercarse a saludar y los planes debieron cambiarse de un momento a otro.

ESTE DÍA QUEDARÁ EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL MUNDIAL. 🇦🇷❤️pic.twitter.com/CrwtkaUOVh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 20, 2022

Si bien estaba estipulado pasar por la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, los accesos anegados impidieron esta posibildiad y el presidente de la AFA detalló el motivo.

El mensaje de Claudio Tapia explicando los motivos del cambio de planes

"No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena", escribió "Chiqui" Tapia en su cuenta de Twitter.

Si bien la idea primaria era pasar por el mítico Obelisco, la demora en el trayecto del omnibus por los millones de personas que se agolparon en las calles concluyó en que los encargados de seguridad del plantel y de la Nación cancelaran dicha idea.

Los jugadores fueron retirados del micro a través de helicopteros y trasladados rápidamente al predio de Ezeiza. Aún no hay confirmaciones de cómo seguirán los festejos y si volverán a realizar otro recorrido.

La picante cargada de la Selección a Brasil en medio de los festejos: "Ya lo veo"

Los futbolistas de la Selección que ganaron la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en Qatar comenzaron la caravana por Buenos Aires y, en un momento de los festejos, picantearon a Brasil. La eterna rivalidad con la "Verdeamarela" no pasó desapercibida en la celebración y los jugadores no se olvidaron de ellos. Es que la "Albiceleste" sumó la tercera y los "Cariocas" no levantan el trofeo desde el Mundial de Corea Japón 2002 cuando vencieron a Alemania.

Para colmo, en este torneo quedaron eliminados en los cuartos de final del certamen por penales ante Croacia, Seleccionado que luego dejó en el camino la "Scaloneta". Los de Tite, quien renunció a su cargo tras el campeonato, perdieron la oportunidad de tener su revancha de lo sucedido en la Copa América luego de hacer una buena fase de grupos en la que cayeron contra Camerún. Por supuesto, los campeones se acordaron de todo y los cargaron en pleno viaje en el micro.

La dedicatoria a todo Brasil en el comienzo de la caravana en el predio de la AFA en Ezeiza fue eufórico y los jugadores no dejaron de cantar: "Ya lo veo, ya lo veo, si no gritamos todos, parecemos brasileros...". Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Cristian Romero y Julián Álvarez fueron los más efusivos a la hora de "gastar" a la "Verdeamarela" en dicha canción. Por supuesto, todo el plantel se prendió y cantaron contra los históricos rivales.

Este tema se suma al clásico "Muchachos" que sonó durante todo el Mundial de Qatar 2022 en el que se recuerda la gran final disputada en el Maracaná en 2021 con el golazo de Ángel Di María. Además, durante el viaje también entonaron otro clásico de las canchas en nuestro país en estas fechas cuando se disputan los campeonatos locales cerca de las Fiestas de fin de año: "Ya se acerca Noche Buena, ya se acerca Navidad, para todos los brazucas el regalo de papá".