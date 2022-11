Argentina vs México en Qatar 2022: horario, cómo ver on line y por streaming

La Selección Argentina tiene su segundo partido de la competencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente al México de Gerardo Martino. Es el segundo encuentro del equipo de Lionel Scaloni por el Grupo C y busca estirar la racha que, desde hace un largo tiempo tiene frente al conjunto Azteca en las Copas del Mundo

El historial en los mundiales entre México y Argentina marca, entre otras cosas, que en los últimos enfrentamientos, el conjunto nacional logró superarlo de una manera bastante contundente. A lo largo de la historia, además, ha dejado grandes cruces como, por ejemplo, el golazo de Maxi Rodríguez desde afuera del área en el tiempo suplementario.

¿Cuándo juega Argentina frente a México en el Mundial de Qatar 2022?

El encuentro entre Argentina y México es el 26 de noviembre a las 16 horas y se jugará en el Estadio Lusail que tiene capacidad para 80 mil personas.

Argentina vs México: que canal transmite, cómo verlo gratis.

El partido de la Selección será transmitido por TyC Sports, la Tv Pública y DirecTv. De manera online, gratis, se podrá ver a través de la plataforma Cont.Ar, además de Telecentro Play y TyC Play, entre otros.

Cuando juega el resto de los partidos la Selección Argentina

Selección Argentina vs. Arabia el 221 de noviembre a las 7.

el 221 de noviembre a las 7. Selección Argentina vs. Polonia el 30 de noviembre a las 16.

Historial Argentina vs México en Mundiales

Hubo tres partidos entre Argentina y México en la historia de los Mundiales: Uruguay 1930; Alemania 2006; Sudáfrica 2010. En los tres casos ganó Argentina.

Uruguay 1930: 6-3 para Argentina. Stábile (x3), Adolfo Zumelzú y un gol de Francisco Varallo. Para México: Manuel Rosas (2) y Roberto Gayón.

Alemania 2006: 2-1 para Argentina. Hernán Crespo y Maxi Rodríguez. Para México: Rafa Márquez.

Sudáfrica 2010: 3-1 para Argetnina: Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez (x2). Para México: Chicharito Hernández.

Un ídolo de México pidió la renuncia de Gerardo Martino: "Yo tomo el equipo"

La Selección de México llegó al Mundial de Qatar 2022 y tiene a uno de los entrenadores que más dudas genera en sus hinchas. Se trata de Gerardo Martino que, una vez más, fue criticado por una gloria del fútbol mexicano que volvió a insultarlo: "Si me dicen que lo sacan ya, yo tomo el equipo".

Una vez más las persona que fue al ataque de Gerardo Martino fue el exgoleador Hugo Sánchez que, en una entrevista con ESPN lanzó: "Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la Selección Mexicana a 45 días del Mundial. Pero no es cuestión mía...". En este sentido, después Hugo Sánchez largó un comentario aun peor: ""Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente".