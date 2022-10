Anulo Mufa: Lewandowski llenó de flores a Argentina para Qatar 2022

El delantero polaco se refirió a la calidad del seleccionado argentino de cara al enfrentamiento en la Copa del Mundo.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y una de las estrellas que estará presente en la competencia llenó de elogios a la Selección Argentina. Robert Lewandowski, capitán de Polonia, manifestó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni es una de las favoritas para quedarse con el torneo. ¿Quiso mufar?

A falta de menos de un mes para el torneo más importante del mundo, Lewandowski brindó una entrevista a FIFA y habló maravillas de Argentina, el tercer rival que enfrentará el 30 de noviembre por el Grupo C, en el Estadio 974 de Doha.

El delantero del Barcelona de España palpitó lo que será el cruce ante el seleccionado argentino y también se refirió a Lionel Messi. "Es una selección excepcional. En mi opinión, es una de las favoritas para ganar. Tiene a Leo Messi a la cabeza, que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado. Será genial enfrentarse a una selección tan increíble y a unos jugadores tan fuertes", comentó el delantero de 34 años.

Además, el exjugador y goleador del Bayern Munich opinó sobre los otros dos oponentes que deberá enfrentar Polonia en la fase de grupos de la Copa del Mundo: "México es un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. Los mexicanos combinan juventud con experiencia, y saben cómo jugar en grandes competiciones; es algo que tenemos muy claro. Para nosotros será un gran reto. Arabia Saudita es la gran sorpresa. Sabemos que cuentan con una defensa sólida y una buena táctica. Son muy ágiles y construyen bien el juego, así que corre de nuestra cuenta el planteamiento del partido. Creo que nos enfrentamos a este grupo con buen ánimo. Saltaremos al campo con la sonrisa en los labios, aunque sepamos que serán partidos difíciles".

Lewandowski tendrá en Qatar 2022 su segunda experiencia en un Mundial, y no olvida lo que fue el olvidable paso por Rusia 2018, donde su país quedó eliminado en primera ronda. "Fue una de las mayores decepciones de mi carrera. No solo porque cayéramos eliminados en la fase de grupos del Mundial, sino porque no generamos ocasiones. No tuve ocasiones, no marqué ningún gol, y eso siempre duele. Cuando el equipo juega mejor nos resulta más fácil a todos. Pero en 2018 fracasamos tanto yo como el equipo entero. Fue una decepción sin paliativos".