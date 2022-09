Álvaro Pereira, de jugar dos mundiales a ser DT en la Primera D: "Di vuelta la página"

El Destape dialogó con Álvaro "Palito" Pereira, el exjugador uruguayo que participó en dos mundiales con la "Celeste". Su actualidad y cómo llegó a este desafío.

Álvaro Pereira se adapta. Al igual que en la cancha, Palito siempre encuentra un lugar. Polifuncional en el campo de juego, siempre logró encontrar su lugar. Incluso cambiando de país, de cultura, de idioma o de categorías. De ser campeón de todo en Portugal, a jugar en los mejores estadios con el Inter, ahora -el semifinalista del Mundial 2010 con Uruguay- lleva adelante un desafío distinto: ser el técnico de un equipo de la D. Es el entrenador de Defensores de Cambaceres de Ensenada.

Palito Pereira afronta esta nueva aventura en su vida. En la D argentina y con estadios que se parecen esos que se encontró cuando jugaba en su Miramar Misiones. El pasado 18 de julio se dio su presentación, y desde entonces el conjunto que milita en la última división de nuestro fútbol ganó dos partidos, empató dos y perdió uno. "Camba" sexto a cuatro puntos del líder, Yupanqui, y quinto en la tabla general, clave para clasificar a la Copa Argentina 2023. En el caso de consagrarse en el actual Torneo Clausura, enfrentará a Centro Español -campeón del Apertura- en una final para buscar el único ascenso que dará la D.

"Creo que es una linda experiencia pensando en esta aventura que tomo con mucha responsabilidad y contento. Más allá de que es un equipo humilde es una responsabilidad bonita", reveló en charla con El Destape.

Una de las dudas más grandes con respecto a su irrupción en esa categoría es cómo llegó Pereira a la divisional: "Hace muchos años que estoy radicado en La Plata y tomamos la decisión de hacernos cargo de este desafío, donde uno intenta ir creciendo como entrenador y, en este caso, salir de la última divisional, la cual es dura como toda categoría de ascenso".

Si bien es una categoría que no hay un sueldo fijo, Pereira levanta el espíritu de estos futbolistas. "Los jugadores no tienen contrato pero son más profesionales que en cualquier otra categoría y eso hace a la divisional lo que es. Ellos saben que el entrenamiento es a la mañana y a la tarde tienen otra función, no tienen la posibilidad de vivir del fútbol, pero son chicos muy comprometidos con el equipo y eso me pone muy contento y me da la posibilidad de brindarle las herramientas para que lo puedan mostrarlo en el campo de juego", aseguró "Palito" sobre su plantel.

Por otro lado, con respecto a su idea de juego y cómo vivió los primeros cotejos al frente del "Rojo" de Ensenada, Pereira aseveró: "El balance es positivo porque en los partidos el equipo fue protagonista sacando el resultado y siempre buscó el arco rival. Si hablamos de las oportunidades y posesión de la pelota fuimos ampliamente superiores, pero lo tenemos que reflejar en el marcador. Nos falta esa contundencia para poder conseguir lo que queremos. Sabemos que llevamos poco más de un mes al frente pero el objetivo es tener esa efectividad y llegar de la mejor manera a las instancias finales para lograr el ascenso".

Álvaro "Palito" Pereira, de colgar los botines a ser DT

Si bien tuvo una gran carrera como futbolista, hoy la cabeza del exjugador uruguayo está enfocada en su presente: "Es difícil hacer un balance porque dejé de jugar en diciembre, ya dejé de lado el jugador de fútbol pero todavía no me detuve a mirar lo que uno pudo llegar a hacer. Ahora dimos vuelta la página, estoy del otro lado de la línea y con mucha responsabilidad. Pasamos por clubes importantes y eso a lo mejor te garantiza vivir en diferentes países, conocer el fútbol en distintos lugares y clubes más allá de la infraestructura de cada uno. Con todo ese conocimiento y esa experiencia el objetivo es transmitírselos a los jugadores".

Álvaro "Palito" Pereira junto a su cuerpo técnico en Cambaceres

La visión de Álvaro "Palito" Pereira sobre la Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022

Como gran referente de la "Celeste" (jugó dos mundiales, tres ediciones de la Copa América y en una de ellas fue campeón) Pereira se refirió al presente de su seleccionado de cara al Mundial de Qatar 2022 y tiene mucha fe: "Los veo bien, con mucho entusiasmo e ilusión. Todos los uruguayos estamos con ansias esperando que llegue noviembre para ver a nuestra Selección. A uno que le tocó tener esa experiencia de jugar varios mundiales y ojalá que los chicos que vayan lo hagan de la mejor forma y lleguen lo más alto posible. Diego (Alonso) heredó un plantel muy rico del 'Maestro' Tabárez y lo va a llevar de la mejor forma".

Y agregó: "Tengo los mejores recuerdos, el 'Maestro' es el padre de la criatura, de todos nosotros. Sobre su salida, son ciclos que se van cumpliendo pero tengo el mayor de los respetos, es el creador de todo esto. Estar en un equipo por tantos años no se hace de un día para el otro. El equipo ahora cambió de aire pero el nuevo DT sostuvo eso y respeta esa línea". Por último, se refirió a su excompañero, Luis Suárez, quien estuvo cerca de llegar a River Plate: "Me sorprendió porque uno pensaba que iba a seguir en Europa. Estuvo cerca de llegar pero bueno, terminó en Nacional que fue más por sentido de pertenencia y también pensando en que necesita estar en la mejor forma y sentirse cómodo para llegar a Qatar".