Álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022: cómo y dónde comprarlas

Un hilo en Twitter que se volvió viral reveló la vuelta al mercado del tradicional álbum de figuritas para este Mundial de Qatar 2022.

La vuelta del clásico álbum de figuritas de cara al Mundial Qatar 2022 está muy cerca de concretarse. El hilo de un usuario de Twitter reflejó la pronta fecha de lanzamiento y brindó algunos detalles al respecto de su distribución en toda la Argentina.

Mientras se evalúa adelantar el arranque del Mundial Qatar 2022, se reveló el regreso al mercado del tradicional álbum de figuritas Panini. En este sentido, especulan que el partido inaugural se llevará adelante el próximo 20 de noviembre y, con mucho tiempo de anticipación, la revista podrá estar a disposición de todos los argentinos.

La preventa del álbum en conjunto con los sobres ya está disponible en casi toda Latinoamérica. Se espera que próximamente se confirme a través del sitio web www.zonakids.com, que será el encargado de poder difundir la distribución en todo el país.

"El Mundial está a la vuelta de la esquina y por ende, el álbum de figuritas del mundial también", señaló el usuario de Twitter para dar pie al hilo sobre este tema. En todo el continente varía el precio por economía e históricamente, las Panini son una de las más baratas del mundo teniendo en cuenta que son de producción nacional.

Cuánto costaran

Cada sobre saldrá entre 100 y 120 pesos, el álbum de tapa dura alrededor de $1600 y el de tapa blanda ronda los $150. Si se contemplan todos estos datos, el monto total que deberá desembolsar cada fanático de las figuritas del Mundial superan los 10 mil pesos. Cabe recordar que todos estos datos son aproximados y no hay nada confirmado, por lo que se espera que desde el sitio web Zona Kids den a conocer toda la información referida a la venta de Panini.

Además, para completar la totalidad se necesitarán alrededor de 134 sobres sin ninguna figurita repetida, lo que serían unos $14.000. "Si tenemos en cuenta el factor suerte podría llegar hasta los $60.000 (podes abaratar el costo entre 30 y 45 mil$ si intercambias tus figus)", explicó.

Fecha de lanzamiento

Si bien no hay una fecha oficial de lanzamiento, en Estados Unidos saldrá a la luz el próximo 24 de agosto y a nivel mundial el 7 de septiembre. Por ende, se estima que en esos días podría arribar a la Argentina para que posteriormente, comience su comercialización.

