Convocados en el Mundial Sub 20: el plantel completo de Argentina

Te presentamos los 21 futbolistas argentinos que representarán a la selección en el Mundial Sub-20.

La lista oficial de convocados para el Mundial Sub-20 de la Selección argentina ya fue anunciada. El entrenador Javier Mascherano ha seleccionado a 21 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo. Después de su viaje a Europa en busca de persuadir a los clubes para que cedan a sus principales estrellas, el antiguo jugador del Barcelona regresó al país con más noticias negativas que positivas: Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte no participarán en el evento. Esto se debe a que los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas dado que la FIFA no colocó el torneo dentro de su calendario internacional 2023 y en estos casos optaron por priorizar las competencias locales que todavía no terminan.

Los equipos del Viejo Continente se han mantenido firmes y no han cedido a las negociaciones, a pesar de la insistencia tanto de los jugadores como del entrenador. Por otro lado, los clubes argentinos se han comprometido a ceder a sus futbolistas sin ninguna excepción y ya se encuentran entrenando en el predio de Ezeiza. Mascherano mantiene la base del Sudamericano Sub-20 (con la notable ausencia de Nico Paz, jugador del Real Madrid) a la que ha logrado sumarles algunos nombres importantes de jugadores del exterior que sí fueron cedidos por sus clubes, como Maximiliano Perrone y Luka Romero.

Convocados de Argentina para el Mundial Sub-20

El Sub-20 argentino intentará buscar un nuevo título mundial.

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre).

Nicolás Claa (Lanús).

Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensores

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Valentín Barco (Boca Juniors).

Agustín Giay (San Lorenzo).

Valentín Gómez (Vélez Sarsfield).

Tomás Avilés (Racing Club).

Román Vega (Barcelona).

Mediocampistas

Máximo Perrone (Manchester City).

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata).

Gino Infantino (Rosario Central).

Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa).

Federico Redondo (Argentinos Juniors).

Valentín Carboni (Inter de Milan).

Delanteros

Juan Gauto (Huracán).

Matías Soulé (Juventus).

Luka Romero (Lazio).

Brian Aguirre (Newell's Old Boys).

Alejo Véliz (Rosario Central).

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

Días y horarios de los partidos de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Sábado 20/5 a las 18:00 en Santiago del Estero ante Uzbekistán.

Martes 23/5 a las 18:00 en Santiago ante Guatemala.

Viernes 26/5 en San Juan a las 18:00 enfrenta a Nueva Zelanda.

Los grupos del Mundial Sub 20 de la Argentina

Grupo A:

Argentina.

Uzbekistán.

Guatemala.

Nueva Zelanda.

Grupo B

Estados Unidos.

Ecuador.

Fiji.

Eslovaquia.

Grupo C

Senegal.

Japón.

Colombia.

Israel.

Grupo D

Italia.

Brasil.

Nigeria.

República Dominicana.

Grupo E

Uruguay.

Irak.

Inglaterra.

Túnez.

Grupo F