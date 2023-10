¿Se cae River como sede del Mundial 2023?: Massa sorprendió a Tapia y a todos con un pedido especial

Sergio Massa anunció dónde puede ser el partido en Argentina en el Mundial 2030, pero no confirmó al Monumental de River como se había mencionado. Las otras posibles sedes.

El ministro de Economía Sergio Massa, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y el ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens brindaron un conferencia de prensa oficial sobre el anuncio de que Argentina sea sede inaugural para el Mundial 2030. Si bien la FIFA y la Conmebol ya habían confirmado el evento, el candidato a Presidente en estas elecciones 2023 puso en duda que el estadio de River sea la sede del único partido que la "Albiceleste" disputaría como local en dicha Copa del Mundo.

De hecho, el ministro de Economía mencionó a otros escenarios que también podrían albergar el encuentro: "Chiqui, quiero pedirte que además le pongamos una mirada federal y que ese partido de la Selección lo hagamos en Córdoba, en Santiago del Estero o en Mendoza, que son lugares que de alguna manera nos puede servir para que además le demos un movimiento interno. En Rosario también puede ser". Además, resaltó que "el Kempes (de Córdoba) es un estadio que con un poco de inversión puede ser sede de un evento así, el Madre de Ciudades (de Santiago) es uno de los mejores del país y el Gigante (de Arroyito) también puede ser".

A puro elogio con el mandamás de la AFA, profundizó: "Quiero agradecerle a Chiqui el trabajo por dejar a la bandera argentina bien arriba. El trabajo por el bien del fútbol argentino. Sé que al principio fue duro y las críticas duelen, pero tenemos que tener el cuero duro para llevar a buen puerto a nuestras instituciones". "Chiqui, felicitaciones, y por sobre todas las cosas, al fútbol argentino. Frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda, esto es la demostración de que frente al mundo no somos un país de mierda. Y que podemos brillar y ocupar un lugar de preponderancia", amplió.

En la misma línea, Massa especificó: "Lo primero que me viene es el orgullo por nuestro fútbol. Tuve en estos años la posibilidad de recorrer e intercambiar con actores políticos, económicos y financieros, y les puedo asegurar que si hay algo que nos une es esta camiseta celeste y blanca. Nos abre cualquier puerta". "Quiero felicitar a la AFA, nosotros simplemente cumplimos con la tarea de los avales", insistió el exdiputado nacional. De hecho, recordó que "fue un recorrido complejo por las críticas y la mirada facilista, pero hoy Argentina es campeona de América y del mundo y tiene el respaldo de Alejandro Domínguez y de la Conmebol". Y sentenció: "Gobierne quien gobierne, el Mundial 2030 empieza acá con el equipo jugando para las y los argentinos".

El anuncio de Massa sobre el Mundial 2030 en Argentina

"Esto a la Argentina no sólo no le cuesta plata ni impacto desde lo económico. Además, genera ingresos: los 20 días previos con los Fan Fest para la previa, con todos los sponsors globales activando eso en Argentina. El partido inaugural, la televisión, lo que significa para la marca argentina que millones estén mirándonos por la televisión. Y podamos mostrarles la calidad humana de los argentinos con que podemos recibir al mundo. Cualquier actividad vinculada con competencias internacionales nos genera 2130 dólares si ese turista solamente hace fútbol, pero generalmente eligen dejarse dos o tres días más y ahí tenés un impacto adicional. El turismo del entretenimiento está creciendo a nivel global".

"La Pampa tiene hecha una propuesta al Estado para construir un estadio nuevo. Después vamos a definir cuáles van a ser las sedes de los Fan Fest y de los sponsors, Avellaneda por ejemplo ya tiene la propuesta hecha. La realidad no es solamente el día del partido, sino todo lo que se hizo. Si tenemos que construir un estadio lo vamos a hacer, porque la inversión comparada con el resultado es mínima".

Massa, contundente y filoso contra los críticos.

"Cuando Tapia me mandó el mensaje con la noticia, me emocioné. En el 78 yo tenía 7 años, mi máximo recuerdo es cuando salí a festejar con la bandera. Saber que pusiste tu granito de arena para que vuelva a pasar es algo que te emociona, además el fútbol a mí me tira. Esas cosas me conmueven, Sé del esfuerzo que la AFA viene haciendo hace mucho tiempo. Después de cada partido del Mundial, con Chiqui teníamos por cábala un intercambio de mensajes por audios, que arrancó cuando perdimos (contra Arabia Saudita)".

"En cada club, todos vemos al ídolo y el resultado del partido del fin de semana, pero abajo del esfuerzo de cada dirigente hay gente que deja familia, amigos, tiempo personal, y arriesga patrimonios para llevar adelante instituciones en las que miles de pibitos dejan la calle, la droga, para tener un sueño de ser jugador de fútbol. No alcanza solamente con mirar a los clubes más importantes: en cada club de barrio hay una enorme tarea social que la AFA está promoviendo. Tenemos que ser socios los clubes y el Estado para abrazar y cuidar a nuestros pibes".

La palabra de Chiqui Tapia sobre el Mundial 2030 en Argentina

"Si no hubiéramos tenido la posibilidad de que el Estado acompañe, no hubiésemos podido hacer el Mundial Sub 20. Y en eso también le quiero agradecer al minisitro, porque se movió muy rápido. Y también tendremos la posibilidad de tener un Mundial histórico a costo cero. Es el único Mundial de la historia con seis países y tres continentes siendo sede".

"Fue el segundo día más importante para el fútbol argentino. Era muy difícil competir en lo económico y, lo que es más importante, en los votos. Son muchos los países que votan y en Sudamérica sólo somos diez, pero se ve que valemos mucho y trabajamos mucho. Me tocó asumir el 29 de marzo de 2017 y todos saben lo que era la AFA, te miro (a Massa) y me hace acordar a cuando yo asumí, y seguramente te va a tocar conducir el país".

"Nuestros jugadores y técnicos han ganado los logros más importante, esto también lo han logrado ellos. Este Mundial no es de la dictadura, gobierne quien gobierne es un Mundial de la democracia. Todo este año y el próximo, la Selección Argentina va a jugar en River, hoy es la casa de la Selección. River está haciendo un estadio que va a ser el más grande de nuestro país. Nuestra cuenta pendiente es la infraestructura, estamos contentos de que los estadios del Interior también estén postulados y que se juegue donde mejor se lo pueda vivir. Por eso todavía no hemos decidido el lugar. Sabiendo que cualquier estadio va a quedar chico, que todos los argentinos vivan ese mes de fiesta y que juguemos donde todos se sientan como que están en esa cancha".

Tapia, Lammens y Massa, en el anuncio oficial sobre el Mundial 2030.

"Todavía no está la decisión de si se van a jugar los tres partidos el mismo día. Vamos a tener las fiestas inaugurales, Argentina ya está clasificada. Creo que va a ser el segundo recambio de esta Selección campeona, ayer estuve hablando con el Gringo (Lionel Scaloni). La FIFA tiene una mirada muy particular, tuvimos la posibilidad de jugar un Mundial Sub 20 con el 70% de los estadios llenos. Y sin usar los estadios de los clubes que estaban en competencia, eso habla de la estructura que tenemos en los estadios. Las últimas 48 horas fueron de mucho hermetismo y trabajo para poder conseguir los avales y que no se filtrara nada. (Gianni) Infantino va a ser un presidente histórico (de la FIFA) porque, cuando termine su mandato, les va a haber dado un Mundial a cada continente".

"A Messi fue al primero que le conté que Argentina iba a ser sede del Mundial 2030, lo noté muy contento. Ahora cuando venga vamos a charlar, este predio lleva su nombre, esta casa es su casa, y cuando decida no jugar más, que nos acompañe en todo lo que quiera. Estaba muy contento, se pone muy contento cuando hay buenas noticias sobre la Selección y sobre nuestro país. Iremos por más (partidos), hasta donde lleguemos".

"El Gringo (Scaloni) tiene contrato hasta el próximo Mundial, y si él quisiera podría ser el DT del 2030. Se irá viendo a medida que pasan las cosas, las decisiones familiares y demás, pero a nosotros nos gustaría. También hablé con él y se puso contento. Los objetivos igual ahora son los de este mes: Paraguay y Perú. Trabajaremos para que el 18 de diciembre a las 14.55, los campeones del mundo tengan su mejor homenaje".

"Tuvimos una Selección campeona del mundo muy digna en el 78, pero también pasaron muchas cosas feas en el país y se usó a esa Selección para tapar las cosas feas. Festejo mucho el Mundial de la democracia porque sé lo que ha sufrido el pueblo en esa época. No se olviden, tengan presente, que se llevó a cabo la fecha de los clásicos con más de 45 puntos de rating. Y eso es gracias a los dirigentes que trabajan".

El testimonio de Lammens sobre el Mundial 2030

"Es un día muy importante porque refleja mucho tiempo de trabajo. Estuve cuando organizamos el Mundial Sub 20 y cuando vino Infantino y nos felicitó, fue el puntapié para esto del Mundial 2030. Ustedes saben lo que representa el partido inaugural del Mundial, el mundo va a estar mirando a la Argentina. Es sólo una parte de lo conseguido, pero puede haber más novedades en los próximos meses o años. Vamos a pelear por más, para tener más partidos".

"El Estado, mirando a los chicos y chicas, están protegiendo a los clubes. Cuando el chico no está en el colegio, el mejor lugar donde puede estar es en el club. El hecho de que la FIFA mire tanto a la Argentina es por la riqueza de sus futbolistas, y eso no hubiera sido posible sin los clubes. Esto hubiera sido imposible sin la gestión de Sergio (Massa). Es un desafío enorme y un gran orgullo".