El contundente mensaje del presidente de Conmebol a la FIFA por el Mundial 2030: "La obligación"

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dejó un mensaje contundente para la FIFA en el lanzamiento de la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030.

Alejandro Domínguez dejó un mensaje contundente para la FIFA durante el lanzamiento de la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030. El presidente de la Conmebol fue parte de la conferencia de prensa de presentación junto a otras autoridades, tomó la palabra y se refirió a varios temas. Sin embargo, cuando se refirió a lo que será la Copa del Mundo y la idea para organizarla en los países mencionados no tuvo filtro.

Si bien no mencionó precisamente a Gianni Infantino, el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sí dejó en claro lo que piensa al respecto. Es que se cumplirán 100 años de la primera vez que se llevó a cabo el torneo en tierras charrúas y, por este motivo, su deseo es que nuevamente tenga lugar allí. Además, Domínguez se mostró muy confiado para que esto finalmente suceda como lo espera.

"A mí no es que me preocupe mucho el 2030. Tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes no antecedieron, creyeron en grande e hicieron el primer Mundial, que está muy lejos de ser lo que es hoy un Mundial. Pero aquellos hombres hicieron posible que, inclusive quién les habla hoy, tengan la preponderancia y la exposición que tenemos", sostuvo en un principio Domínguez y "apuró" a Infantino.

Por otro lado, el directivo agregó acerca de la importancia de que la Copa del Mundo tenga lugar en Sudamérica: "El fútbol hoy te expone de sobremanera. Hizo que la FIFA sea esta organización tan grande e importante. Pero, aquellos hombres de hace 100 años atrás, si estuvieran hoy acá, estoy seguro que se sorprenderían de lo que consiguió el fútbol con su sueño. Por mi parte a seguir trabajando, nosotros en Conmebol queremos trabajar por y para el fútbol. Con el buen trabajo vienen los buenos frutos".

Alberto Fernández candidateó a Bolivia para sumarse a las sedes del Mundial 2030

Alberto Fernández propuso a Bolivia como sede para el Mundial que se desarrollará en el año 2030. Este mismo martes 7 de febrero se lanza la candidatura para llevar a cabo el torneo y los que pican en punta son Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para encargarse de ello entre los cuatro países. Ante esta posibilidad que planteó el presidente de la Nación en su cuenta de Twitter, asoma una nueva posibilidad para la competencia.

"Nuestra Selección Argentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que, 100 años después, el Mundial vuelva a donde todo empezó. Sudamérica", escribió en un principio Alberto acerca del logro de la "Albiceleste" en Qatar 2022 y sobre los 100 años que se cumplirán de que se jugó el primer Mundial en Uruguay en 1930. Además, en el siguiente tweet agregó: "Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano Bolivia sea parte de este sueño".