Qué edad tendrá Messi en el Mundial 2026 y qué chances hay de que juegue

Una de las grandes dudas que mantiene el mundo del fútbol es cuál es la edad que tendrá Lionel Messi en el Mundial 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. Cuántos años tendrá el crack de la Selección Argentina.

Con el de Qatar 2022, Lionel Messi lleva cinco mundiales disputados. Y sin embargo, millones de fanáticos de todo el planeta sueñan con que pueda jugar el Mundial 2026, que tendrá lugar en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué edad tendrá el crack de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo?

Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA en el país asiático, Messi fue consultado sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026. En diálogo con TyC Sports, manifestó: "La verdad que pienso en este Mundial y después veré. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante".

Para la mala noticia de los amantes del fútbol, "La Pulga" consideró que le parece complejo pensar en volver a jugar la competencia dentro de cuatro años: "Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro. Nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y de un día para otro me tuve que ir".

Cuántos años tendrá Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi nació en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) el 24 de junio de 1987. Teniendo en cuenta el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá está previsto que se juegue a mitad de año, el crack de la Selección Argentina tendrá 38 años de edad para participar de la competencia y probablemente cumpla los 39 en medio de la competencia

Lionel Messi, capitán y crack de Selección Argentina.

Cuál puede ser el futuro de Messi para los tiempos del Mundial 2026

La participación de Lionel Messi dependerá de diversas cuestiones para poder participar del Mundial 2026. Para dicho certamen de enorme importancia habrá que ver si sigue jugando o se retira, si se encuentra bien físicamente y también si se encuentra en una liga competitiva. Desde hace mucho tiempo, se viene especulando con la idea de que el rosarino pueda terminar su carrera en Newell's, Barcelona o en algún equipo de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos, uno de los países en los que se disputará la Copa del Mundo.

Jorge Messi, su padre y representante, junto a Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.

Cuántos Mundiales jugó Messi

Mundial de Alemania 2006.

Mundial de Sudáfrica 2010.

Mundial de Brasil 2014.

Mundial de Rusia 2018.

Mundial de Qatar 2022.

El récord que Messi podría alcanzar si juega el Mundial 2026

Hasta el momento, ningún futbolista en la historia del fútbol disputó seis mundiales. Si jugara el Mundial 2026, Lionel Messi alcanzaría dicha marca y pasaría a grandes leyendas con las que hoy comparte el récord de cinco copas mundiales disputadas con otros siete jugadores.

Lionel Messi cumple años el 24 de junio.

Jugadores con más mundiales disputados en la historia