Verstappen gana el Gran Premio de Baréin con un doblete para Red Bull

El campeón del mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Baréin, que abrió la temporada el domingo, con un doblete con su compañero de equipo de Red Bull, Sergio Pérez, mientras que Ferrari se quedó sin podio.

El triunfo de Verstappen desde la pole position, con Pérez tomando la bandera a cuadros 11,9 segundos por detrás, fue su primera victoria en Baréin y también la primera vez que el bicampeón gana la carrera inaugural de una campaña.

Charles Leclerc, de Ferrari, rodaba en tercera posición cuando frenó y se detuvo a 17 vueltas del final, gritando "¡No, no, no! No hay potencia" por la radio del equipo.

El veterano doble campeón del mundo Fernando Alonso adelantó al Ferrari de Carlos Sainz con un emocionante movimiento rueda a rueda a 12 vueltas del final para asegurar el último lugar del podio para Aston Martin.

Con información de Reuters