Márquez vuelve a sufrir problemas de visión doble tras su caída en Indonesia

Marc Márquez sufre un nuevo episodio de diplopía o visión doble tras su caída en la sesión de calentamiento del Gran Premio de Indonesia del domingo, según declaró este martes el piloto español del equipo Honda.

En los entrenamientos de Indonesia, el seis veces campeón de MotoGP sufrió un accidente en la séptima curva que le catapultó por los aires y aterrizó fuertemente sobre su costado. Recibió un golpe en la cabeza, pero no sufrió lesiones graves, ya que la moto, que dio varias vueltas de campana, no lo alcanzó.

Márquez no corrió tras ser declarado no apto. El piloto de 29 años sufrió un episodio similar al final de la temporada pasada tras una conmoción cerebral que sufrió en una caída de entrenamiento y dijo que los médicos le habían aconsejado que no siguiera compitiendo.

"Parece que estoy viviendo un 'déjà vu'", dijo Márquez en un mensaje en la red social Twitter. "Durante el trayecto de vuelta a España, empecé a presentar molestias en mí visión y decidimos visitarnos con el Dr. Sánchez Dalmau quien me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía".

"Afortunadamente es menos grave que la lesión que tuve a finales del año pasado. Pero ahora toca descansar y esperar para ver cómo evoluciona la lesión".

Honda dijo que Márquez se sometió a una revisión médica general en Madrid para evaluar todas las contusiones causadas por la caída y a una resonancia magnética cerebral, que confirmó que no había sufrido ninguna otra lesión.

Márquez, que ganó seis títulos entre 2013 y 2019, sufrió una caída en la primera carrera de la temporada 2020 en la que se rompió el brazo. También se perdió cuatro carreras en 2021 para recuperarse completamente de la lesión en el brazo y de la conmoción cerebral.

Con información de Reuters