Proeza de una joya argentina del motociclismo: largó 10° y terminó 3°

Un argentino "desconocido" sigue brillando en el motociclismo.

Las joyas del motociclismo argentino siguen dando que hablar en el exterior, por lo que en este caso le tocó a Marco Morelli. El piloto de apenas 17 años, nacido en Barcelona (España) pero nacionalizado albiceleste, sorprendió a todos con una gran remontada en la final disputada el domingo 13 de octubre del 2024 en la European Talent Cup en Valencia. De hecho, largó décimo en la carrera, terminó tercero y se mostró muy feliz en el podio, lugar al que ya había llegado su compatriota Valentín "Coyote" Perrone.

A pesar de un sábado complicado de clasificación con una pista que lo encontró con un piso intermedio, Marco clasificó en el décimo lugar. La primera carrera la trabajó desde el inicio esperando el momento de acercarse hasta pelear mano a mano con Giuliano Pugliese, el ganador, y Carlos Cano, quien quedó tercero detrás del argentino. De esa manera, descontaba cuatro puntos en la pelea por el título, aunque arrastraba 25 de desventaja desde las competencias anteriores en el certamen.

En la segunda competición, Morelli hizo una gran largada y fue a atacar de entrada: en la primera curva ya estaba segundo y, al cabo de la primera vuelta, lideraba en la pista. De ahí en adelante, la lucha se centró en el, Cano y David Alonso. Cano fue el dominador pasada la mitad de la carrera hasta la última vuelta, donde Marco lo superó, aunque no lo pudo sostener. Por lo tanto, el español lo superó, se llevó la final y el título, aunque fue una gran experiencia para el argentino también. Si bien no le alcanzó para llevarse el trofeo por la pérdida de puntos en las finales anteriores, al menos se subió al podio en Valencia y concluyó una gran temporada profesional.

Marco Morelli, otra promesa del motociclismo argentino a nivel internacional.

Quién es Marco Morelli, promesa argentina del motociclismo: "Empecé a andar en moto a los 2 años y 8 meses"

Nacido en Barcelona el 2 de julio de 2007 pero nacionalizado argentino, el propio piloto de 17 años contó en el portal Athletic Profile: "Mi padre me puso en una moto cuando tenía dos años y ocho meses. Le gustaba ese mundo y me lo enseñó, mi padre también competía como aficionado". "Él es comercial en una multinacional y mi madre es peluquera. Soy hijo único. En el colegio me gustan las matemáticas y en mi tiempo libre juego al baloncesto con mi mejor amigo", profundizó en la entrevista.

Consultado acerca de sus referentes en esta disciplina, el protagonista lanzó: "El piloto al que más admiro es Jorge Lorenzo porque creo que es un piloto que lo tiene todo. Tiene finura, agresividad, combate cuerpo a cuerpo y perseverancia. Quiero seguirlo y llegar al MotoGP". Acerca de la temporada que fue una bisagra en su inicipiente trayectoria, Marco señaló que el 2022 fue cuando aprendió lo más importante, que es "tomar buenas decisiones y justamente aprender de los errores”.

Con respecto a sus fines de semana más destacados, Morelli recordó: "Ha habido muchas carreras que me han gustado mucho. Pero mi favorita es una carrera en Valencia, cuando estaba en PreMoto3 con el equipo Igax. La moto se rompió antes de salir a parrilla y tuve que adelantar al Safety Car para colocarme en la última posición. A partir de ahí fui recuperando hasta llegar a la primera posición y finalmente ganar la carrera". Al mismo tiempo, repasó que en el 2022 no tuvo "la oportunidad de competir", aunque ello le "sirvió mucho", y completó: “Me gustan mucho los circuitos de dejar correr la moto y me gustan los circuitos con chicanas. Lo mejor es cuando estoy en la vuelta de calentamiento. No podría explicar la sensación que me da, pero me gusta. Además, me gusta trabajar con mi equipo para conseguir los reglajes óptimos de mi moto".