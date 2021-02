La noticia golpeó no sólo al fútbol argentino sino también a todo el país. El último sábado, Santiago El Morro García fue encontrado muerto en su departamento de Mendoza. De acuerdo a las fuentes policiales que estuvieron en la escena, se habría tratado de un suicidio. Horas después de haber conocido la triste noticia, se viralizó la última publicación que el delantero hizo en su cuenta de Instagram. La misma se trata de una foto del ídolo de Godoy Cruz junto a Diego Maradona.

El Morro era un fiel fanático de Maradona y, casualmente, había estado en la órbita del entrenador para jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata. Cuando se produjo la muerte del mejor futbolista de todos los tiempos, el pasado 25 de noviembre, fue una de las miles de personas que le rindió homenaje. "Gracias por tanto, D10s. QEPD", escribió. Además, en dicho posteo, puso una imagen junto a Pelusa y otra del crack vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

Por otro lado, y de acuerdo a lo que se puede ver en la biografía de Instagram del máximo goleador histórico de Godoy Cruz, en las últimas semanas había modificado el perfil: "Jugador de". El mismo no está completo porque se encontraba en un conflicto con la dirigencia del Tomba, donde estaba colgado pese a que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2021.

El mal momento que vivió El Morro García en el fútbol:

Hace poco más de dos años, El Morro García participó del clásico ping pong que el programa de TyC Sports Líbero realiza con futbolistas. En esa ocasión, el delantero había contado lo difíciles que fueron sus experiencias tanto en su paso por Turquía como por Brasil. En 2011, y tras la final uruguaya que jugó para Nacional (Montevideo) ante Defensor Sporting, debió superar un doping positivo por cocaína.

El jugador negó haber consumido la sustancia y alegó que hubo un "mal manejo" que no le gustó. "El que estuvo involucrado en la situación sabe lo que realmente pasó, yo duermo tranquilo", agregó el delantero sobre la polémica suspensión que lo privaba de jugar en su país y en la selección uruguaya. El resultado de la prueba se supo mientras él jugaba en el Atlético Paranaense (Brasil).

"Hubo un momento en el que pensé en dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y mi hermano vio la manera en la que estaba viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, no quería jugar al fútbol, no quería jugar más", relató. En aquel momento, el jugador explicó que hubo muchas situaciones que lo "sobrepasaron" por cosas que él no había hecho.

La carrera del Morro García en el fútbol:

El delantero nacido en Uruguay surgió de Nacional (Montevideo), donde jugó entre 2008 hasta 2011. Luego, dio el salto al fútbol de Brasil, donde tuvo una breve experiencia en Athletico Paranaense entre 2011 y 2012. Desde allí fue a Turquía, donde vistió la camiseta de Kasimpasa (2012-2013). Su regreso al fútbol charrúa tuvo lugar entre 2013 y 2014 para jugar en el Bolso y entre 2014 y 2016 llegó a River (Uruguay). Su arribo a Godoy Cruz se produjo en 2016 y, desde aquel entonces, se convirtió en un verdadero ídolo. En 119 partidos oficiales que jugó, convirtió nada menos que 51 goles y hasta llegó a jugar la Copa Libertadores de América.