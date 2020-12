La periodista sorprendió a todos.

Luego de advertir la peligrosidad sanitaria que significó la caravana realizada por los hinchas de River, en el segundo aniversario de la Copa Libertadores ganada frente a Boca, Morena Beltrán fue hostigada en redes sociales. Tras estos episodios, que la convirtieron en una de las principales tendencias del día miércoles por la tarde, la joven periodista decidió realizar un fuerte descargo en su cuenta de Twitter.

"La verdad lo iba a dejar pasar, pero estoy podrida de que se naturalicen estas cosas. Son increíbles. Se llenan la boca hablando de respeto y empatía y cuando una opinión, desde el propio respeto, no condice con sus gustos se juntan en manada a destrozar sin piedad", comenzó diciendo Morena Beltrán, quien acto seguido pidió respeto por las opiniones diversas.

De forma tajante, Beltrán aseguró: "No sé qué tanto daño les hizo la comunicación o la propia formación para que vean ataques personales en todos lados. Siempre fui y seré respetuosa, no me interesa la termeada y me identifico con el juego: esa es mi manera de hacer periodismo. Te puede gustar o no, pero RESPETEN".

"Que las reglas del juego 'por estar expuesto' sean éstas, habla pésimo de nosotros. Por qué hay que tolerar tanto la falta de respeto? Hagan un poco el ejercicio de mirarse en el espejo antes de despellejar al otro... Ya contemplé eso de tomarlo cómo de quien viene: duele igual", reconoció la joven periodista de ESPN, quien no pudo soportar la crítica generalizada e injusta por parte de muchos hinchas de River.

La bomba sanitaria que generó la caravana de River por el 9/12

Lo cierto es que, durante la tarde/noche del 9 de diciembre, miles de hinchas millonarios se convocaron al Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el segundo aniversario de la final ganada ante Boca, en la Copa Libertadores 2018. Este hecho, teniendo en cuenta que varias de las personas presentes no cumplieron las medidas sanitarias correspondientes, causó indignación pensando en que aún la República Argentina se mantiene en épocas de pandemia.

Por su parte, Alberto Fernández y Ginés González García emitirán un anuncio sobre el comienzo de la vacunación contra el COVID-19 durante el mediodía de este jueves. Se esperan gratas noticias que le den esperanza al pueblo argentino para comenzar a dejar atrás una era realmente difícil para todos los habitantes de este suelo.