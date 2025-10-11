Selección de México necesita mejorar su funcionamiento colectivo, dice DT Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct - La selección de fútbol de México aún debe mejorar su funcionamiento colectivo para encontrar una buena base en su camino a la Copa del Mundo 2026 donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, dijo el viernes el director técnico Javier Aguirre.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- disputará el sábado un partido de preparación ante Colombia y tres días después jugará ante Ecuador.

"Lo que yo busco es el funcionamiento, sé que es una tontería, que es irrelevante, que hay que ganar, golear y gustar, pero primero es el funcionamiento. El funcionamiento colectivo es lo que a mi me gustaría ver en ese crecimiento que paulatinamente vamos teniendo y vamos por el camino correcto", dijo Aguirre en conferencia de prensa previa al partido ante Colombia.

"Es cierto que nos faltan muchas cosas, empezando por una base que aún no hemos conseguido, pero vamos poco a poco. El resultado es importante, pero no es lo más importante para el partido de mañana", agregó.

México y Colombia jugarán en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

El "Vasco" Aguirre quiere ver a los jugadores ante rivales exigentes como Colombia, que clasificó a la Copa del Mundo como tercer lugar de la eliminatoria sudamericana, para tener un panorama más claro rumbo a la convocatoria final para la Copa del Mundo.

"Si bien es verdad que ya conocemos a casi todos los que han venido, también es verdad que someterlos a una exigencia máxima nos sirve para sacar conclusiones y para elegir bien y no equivocarnos. Creo que el equipo ha crecido, entre más trabajamos jugamos mejor, y eso busco mañana, que salga algo que vimos en el entrenamiento, confío en el talento del jugador mexicano y en su aprendizaje", apuntó.

Con información de Reuters