Mediocampista panameño "Coco" Carrasquilla llega a México para unirse a Pumas UNAM

El mediocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla llegó el miércoles a México para realizar exámenes médicos y firmar un contrato que lo vincule con Pumas UNAM, uno de los clubes más populares del país.

Carrasquilla, quien en 2024 fue nombrado por la Concacaf como el mejor futbolista del año, llega a México tras haber jugado con el Houston Dynamo de la MLS donde ganó el título de la US Open Cup.

"Muy contento de estar aquí, la verdad es que Pumas mostró mucho interés y buen trato, y la oportunidad de seguir creciendo creo que está aquí. Esa es con la mentalidad que vengo, hacer lo mejor de mí para que el club cumpla sus objetivos", dijo Carrasquilla tras su llegada a periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Terminamos en noviembre la última fecha, pero en diciembre me preparé bastante duro por mi propia cuenta. Ahora que se me brindó la oportunidad con Pumas me hizo bien mantenerme activo, creo que la liga mexicana siempre ha tenido un muy buen nivel", agregó.

En la Copa Oro 2023, Carrasquilla, quien inició su carrera en 2015 con el club panameño Tauro, fue galardonado como el mejor jugador y fue incluido en el mejor XI de la competencia donde Panamá perdió la final ante México.

Además de Tauro, Carrasquilla también jugó en la segunda división de España con el club Cartagena.

Con Tauro fue campeón de la liga panameña en 2017 y 2018

Con la selección de su país ha disputado 62 partidos y anotado dos goles desde su debut en 2018.

"Estoy contento con mi decisión, y quiero demostrar que este es un paso importante para mí y para mi carrera. Estoy consciente de lo que es el club Pumas, de la responsabilidad que vengo a obtener y estoy convencido de que ha sido una muy buena elección", apuntó el jugador de 26 años.

Medios locales reportan que Carrasquilla firmará un contrato por tres años con Pumas.

Con información de Reuters