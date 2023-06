DT México busca reconciliarse con la afición tras fracaso en Mundial de Qatar

El director técnico de la selección mexicana de fútbol, el argentino Diego Cocca, busca reconciliarse con la afición y dejar atrás las sensaciones negativas generadas por el fracaso que el equipo tuvo en la Copa del Mundo de Qatar.

Bajo la dirección técnica del argentino Gerardo Martino, el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- se despidió de la Copa del Mundo de Qatar en la primera fase, algo que no sucedía desde 1978 en Argentina.

"Cuando los resultados son peores de lo que uno imaginaba el aficionado se enoja, está descontento, reacciona de distinta manera, no con la ilusión de una nueva selección. El Mundial es muy reciente, está todo a flor de piel, pero aceptamos el desafío para hacer las cosas bien e ir cambiando esa imagen poco a poco", dijo el jueves Cocca en el evento Summit de la Liga MX.

"Los aficionados verán a una selección que tiene ideas claras de juego y que quiere ser competitiva para ganar, y cuando lo logremos no tengo duda de que los aficionados nos van a apoyar. Quiero llegar al Mundial con la afición comprometida con el equipo, necesitamos el apoyo", agregó.

Tras la salida de Martino en noviembre, Cocca fue designado director técnico de México tres meses después, y se comprometió a explotar el talento del jugador local para llevar al "Tri" a conseguir éxitos y llegar lo más lejos en la Copa del Mundo del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Bajo la gestión de Cocca, la selección mexicana registra dos triunfos y dos empates.

"Cuando pienso en dónde estoy y hacia dónde vamos, en la posibilidad de jugar un Mundial me ilusiona, me pone bien y me da mucha pila, pero el día a día de la selección sí es desgastante. Hay mucho trabajo, pero estamos convencidos de que, mejorando un montón de situaciones y formas, se van a ver los resultados", apuntó Cocca.

México no disputará las eliminatorias de la Concacaf debido a que será local en la Copa del Mundo de 2026, por lo que Cocca quiere jugar partidos de preparación con selecciones de alto nivel.

"Es muy bueno estar un Mundial de local, pero no tienes eliminatorias. Es un desafío, en todo mundo juegan eliminatorias, nosotros tenemos muchos proyectos para ir a Europa y competir, que seamos los que vayamos a ir a buscar esa competencia que nos va a hacer crecer", señaló el estratega argentino.

Con información de Reuters