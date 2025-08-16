Argentino Guede renuncia como DT de Puebla en México tras derrota

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago - El argentino Pablo Guede renunció el viernes como director técnico del Puebla después de que el club perdió 2-0 como local ante Atlético de San Luis en el inicio de la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El estratega sudamericano, que llegó a Puebla en diciembre de 2024, deja al equipó en el decimosexto y antepenúltimo lugar general del torneo con tres puntos, después de un triunfo y cuatro derrotas.

"Se terminó mi etapa en el Puebla, me voy con un montón de amigos que me hicieron el día a día muy fácil, le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento. Esto es fútbol, los resultados no fueron los que queríamos", dijo Guede en conferencia de prensa posterior al partido.

Al frente de Puebla, Guede registró cinco triunfos, tres empates y 17 derrotas.

"Me voy dolido, intenté dejarlo todo para revertir la situación y no se pudo, me da bronca porque jugamos bien, los chicos lo dejan todo en todos los partidos y por errores puntuales te vacunan y ante eso no puedes hacer nada, pero no solo los jugadores sino todo el club. Este club es espectacular, y así lo hace su gente, se lo quiero agradecer a todos públicamente, la verdad que me trataron de maravilla", apuntó Guede.

Tras la salida de Guede, Puebla debe designar a un nuevo técnico, pues el próximo compromiso del equipo es el 20 de agosto ante el Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup, un torneo que disputan los clubes mexicanos y los de la MLS.

Con información de Reuters