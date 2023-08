Árbitro mexicano regresa a las canchas tras suspensión de 12 partidos

El árbitro Fernando Hernández regresará el viernes a dirigir un partido del torneo mexicano de fútbol, cuatro meses después de haber sido suspendido por agredir a un jugador en un partido oficial.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) castigó el 4 de abril a Hernández con 12 partidos de suspensión por golpear con la rodilla al mediocampista argentino de León Lucas Romero, cuando el jugador le reclamaba airadamente durante un partido correspondiente a la decimotercera jornada del torneo Clausura.

"Llevábamos un partido con un alto nivel arbitral, con control y disciplina de parte de los jugadores. Sin embargo, se da una situación en la que hay un momento de desequilibrio emocional de jugadores, directores técnicos, bancas, árbitros y cometí un error", rememoró Hernández en una entrevista publicada el miércoles por la FMF en la red social X, antes conocida como Twitter.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De acuerdo a las designaciones arbitrales publicadas el miércoles para la cuarta jornada del torneo Apertura, Hernández será el árbitro en el partido del viernes entre Bravos de Ciudad Juárez y Guadalajara.

"Cuando tú aceptas que cometes un error y aprendes de él entonces ya es ganancia, lo malo sería que yo no reconociera que me equivoqué, que no estuviera consciente de lo que hice y que lo tengo que revertir. Fernando Hernández como árbitro va a ser el mismo, simplemente no se va a equivocar de la misma manera en que lo hizo", agregó Hernández.

La cuarta jornada del torneo Apertura, que inicia el viernes, marcará la reanudación de la competencia local tras la pausa de un mes que tuvo por la Leagues Cup.

Con información de Reuters