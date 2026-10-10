El conductor Sebastián El Pollo Vignolo dio paso en el estudio de F90, emitido por la pantalla de ESPN, a una particular recreación futbolística. Un estudiante de relato deportivo presente en la tribuna, llamado Luca, tomó el micrófono para narrar una jugada ficticia protagonizada por un grupo de imitadores caracterizados como futbolistas de la Selección Argentina.

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La puesta en escena contó con la presencia de personas caracterizadas como Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Lionel Messi. Asimismo, la dinámica incluyó la participación del panelista Branca, quien se ubicó simbólicamente debajo de los tres palos para oficiar de arquero rival bajo el nombre del polaco Wojciech Szczesny.

La preparación de la jugada y la coordinación en el estudio

Antes de dar inicio a la narración, Vignolo y los integrantes del programa coordinaron el recorrido que debía realizar el balón en el piso del canal. La indicación técnica pautó que el inicio de la maniobra saliera desde el arco del arquero caracterizado, pasara por el defensor y el mediocampista, y culminara en la definición del atacante que emulaba al capitán argentino.

Durante los preparativos, se requirió ambientación sonora en el piso para acompañar la tarea del joven relator. A su vez, se recrearon los gestos típicos de los protagonistas, como la colocación de la gorra y los movimientos previos al saque, mientras se advertía con humor sobre el cuidado de las cámaras y los elementos técnicos del canal.

El relato del gol y la definición de Lionel Messi

Con la escenografía dispuesta y tras establecer como contrincante simbólico a Arabia Saudita, Luca comenzó la narración del ataque. La salida colectiva avanzó por la última línea y conectó con el mediocampo para habilitar al atacante sobre el sector final del estudio.

La acción culminó con la definición directa del doble de Messi hacia la zona delimitada. Frente a esto, el relator invitado cerró la secuencia al aire con su narración: "¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino, Leo! ¡Siempre Leo, siempre el diez! Argentina uno, Arabia Saudita cero. Leo lo hizo", desatando el festejo de los imitadores y los presentes en el programa.