Los jugadores del PSG le dan la bienvenida a Messi tras la oficialización

El club parisino confirmó la llegada del capitán argentino y sus nuevos compañeros celebraron su arribo. Compartirá equipo con Paredes y Di María.

Lionel Messi fue oficializado como nuevo jugador del París Saint Germain (PSG) tras varias idas y vueltas luego de su salida del Barcelona. Con una presentación a través de un increíble video, el equipo parisino cerró el bombazo del mercado y a partir de esto, llegó el momento de las bienvenidas desde el plantel que busca volver a campeonar en la Ligue 1. ¿Los primeros en destacarse? Jugadores con quien comparte o compartió equipo en la Selección Argentina.

Ángel Di María, héroe de la final vs. Brasil y posterior coronación en la Copa América, compartió la foto del astro argentino posando sonriente con la camiseta del PSG. "Bienvenido, amigo", escribió por medio de las historias de Instagram junto a un emoji de un corazón. Recordamos que, hasta el momento, nunca habían compartido plantel a nivel clubes. Incluso, sus historias están bien enfrentadas: la "Pulga" salió de Newell's Old Boys y "Fideo", de Rosario Central. Además, se enfrentaron en el Derby español, cuando jugaban en Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

Quien también se sumó es Mauro Icardi, otro rosarino con quien compartirá equipo, al menos por ahora -ya hace varios mercados de pases, su continuidad está en duda-. Con la misma imagen, citando la publicación principal de la institución parisina, el delantero escribió: "Bienvenido a París, Leo", con corazones rojos, azules y la bandera de Argentina. Recordemos que hace unos años, en la "Albiceleste", declaró que "no había tanto compañerismo" y lógicamente, esto cayó muy mal dentro del plantel. En Francia, cuando le consultaron sobre que no está en la Selección por el capitán, sentenció: "No lo creo porque lo conozco, tuve la posibilidad de estar y jugar con él, lo conocí en Barcelona hace muchos años y lo aprecio mucho; dejo que hablen".

Neymar Junior, figura de Brasil y amigo personal de Messi, también le dejó un mensaje especial a través de sus redes sociales previo a su confirmación. "De nuevo juntos", escribió junto a un video donde se observa a ambos festejando un gol en Barcelona, repasando jugadas y momentos destacados. A fines del año pasado, previo al problema del burofax, el brasileño había mostrado su deseo de contar con él: "Lo que más quiero es volver a jugar y disfrutar con Leo dentro de la cancha. Lo pongo en mi lugar, no me importa, salgo yo". Ahora, meses después, se cumplió su máximo deseo.