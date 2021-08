La reacción de Messi tras la pregunta de economía al presidente de PSG

Al-Khelaïfi, presidente de PSG, debió contestar una pregunta incómoda sobre el fair play financiero y la situación económica del club y Lionel Messi reaccionó de una forma incómoda.

La vida de Lionel Messi dio un giro de 360 grados. El mejor jugador del mundo tenía todo acordado con Barcelona para firmar un nuevo contrato hasta el final de su carrera. Sin embargo, el club catalán anunció que si formalizaban el vínculo, tendrían un problema con LaLiga (España) por incumplimiento del Fair Play Financiero. Tan sólo unas horas después de que se conociera su escandalosa salida del Barça, arregló con PSG. Y durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente fue consultado acerca de la cuestión económica: cómo hace el elenco parisino para poder solventar a tantas estrellas y salarios tan elevados.

El momento incómodo que vivió Messi fue inevitable. Aun así, para el presidente de PSG, Al-Khelaïfi no tanto, ya que sabía que le iban a preguntar acerca de cómo hace su equipo para solventar los gastos de los impactantes salarios de los grandes futbolistas que conforman el plantel y si es posible cumplir con el Fair Play Financiero que establece la Ligue 1.

Con un mensaje contundente, Al-Khelaïfi resaltó que París Saint-Germain revisó en detalle su situación financiera antes de llevar adelante el acuerdo con "La Pulga": "Respetamos las leyes del Fair Play Financiero. Lo respetamos todo antes que hacer cualquier cosa. Hablamos con los socios, con la Ligue 1 y lo del fichaje lo arreglamos todo antes. Es enorme que Leo esté jugando para este club". Luego, intentó cambiar un poco el foco de atención y expresó: "Sé que a veces ustedes (NdeR: los periodistas) ven lo negativo, pero hay que ver lo positivo. El club se ha involucrado en este fichaje y realmente estamos controlando todas las cifras. Todo se ha arreglado en función de las leyes y ha sido muy claro, lo hemos respetado".

El presidente de PSG y Messi en la conferencia de prensa.

Asimismo, el multimillonario empresario catarí intentó darle tranquilidad a los socios del PSG: "Cada decisión que tomamos primero lo hablamos con la gente de comercial y financiera. Nosotros tomamos esta decisión porque tenemos la capacidad de hacerlo, sino de ninguna manera lo hubiéramos hecho. Hoy, como pueden ver, Messi llegó al club y eso es en lo que nos enfocamos, no en lo negativo. Este pase es bueno para el club, bueno para los medios, bueno para Francia".

Como si fuera poco, Al-Khelaïfi avisó que su equipo brindará los números correspondientes del fichaje de Messi: "En tres días tal vez les dé algunos números y se quedarían sorprendidos por cómo son, pero este momento es soñado y siempre cumpliremos con las regulaciones financieras".

El presidente de PSG anticipó cuál es el futuro de Mbappé

Pese a que el nombre de Mbappé suena en Real Madrid y a que se especuló con que debía ser vendido para poder cumplir con el Fair Play Financiero, el presidente de PSG dejó en claro que el goleador francés se quedará en la institución: "Todo el mundo conoce el futuro de Kylian Mbappé; es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa para irse y no se puede hacer más". En tanto, comentó: "Cumplimos el fair play financiero desde el primer día y hasta el final".