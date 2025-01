Cuándo debuta Neymar con el Santos

Neymar volverá a jugar este 2025 en suelo brasileño.

La noticia sacudió al mundo del fútbol: Neymar regresa al Santos, el club donde dio sus primeros pasos como profesional y empezó su ascendente carrera. A sus 32 años, el astro brasileño deja el Al-Hilal de Arabia Saudita para jugar en el equipo que lo vio brillar en sus inicios. Pero, ¿cuándo debutaría Neymar en esta nueva etapa?

Un regreso esperado

El traspaso de Neymar al Santos es a través de un préstamo por seis meses. Tanto el Santos como el Al-Hilal se encargarán de pagar el salario del jugador, un acuerdo que busca devolverle protagonismo al futbolista después de un año marcado por las lesiones. En redes sociales, el club saudí anunció la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, mientras que Neymar agradeció la oportunidad y expresó su deseo de volver a disfrutar del fútbol en su país natal.

Cuándo debutaría Neymar con el Santos

En Brasil, los torneos estatales, como el Paulista, se están jugando y concluirán a finales de febrero. Si bien los fanáticos esperan ansiosos verlo en acción en este torneo, todo indica que Neymar llegará en condiciones óptimas para el inicio del Brasileirão, programado para el 29 de marzo de 2025. Este campeonato, que es el más importante del calendario brasileño, marcaría el escenario ideal para su debut oficial en su segundo ciclo con el Santos.

Neymar.

De momento, el futbolista debe regresar a Brasil, realizarse exámenes médicos y ponerse a punto con los entrenamientos del equipo. Los fanáticos no pierden la esperanza de verlo participar en el tramo final del torneo Paulista, pero su aparición en el Brasileirão es lo más esperado.

Por qué Neymar eligió volver al Santos

Después de un paso complicado por el Al-Hilal, donde las lesiones y la falta de continuidad limitaron su desempeño, Neymar buscó un nuevo comienzo. En Arabia Saudita, el entrenador Jorge Jesús decidió no inscribirlo en la liga local, lo que llevó al brasileño a priorizar un regreso a casa. En sus propias palabras: “Lo di todo para jugar, pero las circunstancias no me permitieron disfrutar como quería”.

El Santos, equipo con el que debutó profesionalmente y conquistó títulos antes de dar el salto a Europa, se presenta como el escenario ideal para que Neymar retome su nivel. Además, representa una oportunidad para reconectar con sus raíces y cerrar un ciclo que los hinchas del Peixe consideran legendario.

Y claro. El anuncio de su regreso al Santos desató una ola de entusiasmo en Brasil. Si bien el club no está clasificado para ninguna competición internacional este año, la sola presencia de Neymar promete llenar estadios y atraer la atención de todo el país. Para los fanáticos argentinos, sin embargo, habrá que esperar para verlo en acción, ya que el Santos no se cruzará con equipos de Argentina en competiciones internacionales esta temporada.