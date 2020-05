Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión, falleció en la mañana del 29 de marzo. Sufrió un paro cardíaco mientras conducía su automóvil y colisionó, hecho que generó su trágico final. Y a casi dos meses de lo acontecido, el futbolista de Vélez Sarsfield reveló el desgarrador deseo que no pudo cumplir junto a su pareja.

“No podíamos tener hijos porque yo estaba recién operado, y no sabíamos si ella podía soportar 9 meses de embarazo. Estábamos viendo el tema de la inseminación", aseguró Centurión, en diálogo con Closs Continental.

Por otro lado, agregó sobre las situaciones de salud que debió afrontar su pareja: “Ella me decía que en algún momento no la iba a tener más. Era una leona, por todo lo que se aguantaba. Me enseñó todo, con ella aprendí que lo material te sirve para el momento, pero es algo pasajero".