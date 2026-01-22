McLaren maximizará el tiempo de desarrollo antes de poner en marcha el nuevo F1

Imagen de archivo del piloto británico Lando Norris de McLaren celebrando el título mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Los actuales campeones de la Fórmula Uno, McLaren, tienen previsto esperar hasta el segundo ‍o tercer día ⁠de entrenamientos de pretemporada en Barcelona la próxima semana antes de poner en marcha su auto con el fin de permitir el máximo tiempo de desarrollo.

El test en el Circuito de Cataluña tendrá lugar a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, y será la primera vez que todos los equipos -ahora ‌hasta 11 con los debutantes Cadillac- tengan ⁠sus bólidos de 2026 juntos ⁠en la pista. Aunque se celebra durante cinco días, los equipos están limitados a tres jornadas cada uno.

El ‍director de McLaren, Andrea Stella, dijo a la prensa en una reunión técnica ⁠que su equipo se había ‌enfrentado a una cantidad de trabajo "sin precedentes" para prepararse para uno de los mayores cambios reglamentarios del deporte.

"El volumen de rediseño (...) a lo largo de los últimos 20 meses en McLaren ha ‌sido probablemente ‌el mayor proyecto de diseño o, en general, de gestión de un auto nuevo del que he formado parte", dijo el italiano.

"Todo esto hace que sea extremadamente interesante ver cómo ​se comportarán los autos, cómo se mezclará de alguna manera el orden de competitividad. Somos campeones, pero no trasladamos esa condición de campeones al 26 (...) todo el mundo empezará de cero", agregó.

La Fórmula 1 está entrando en una nueva era del motor, con cambios en la ‍aerodinámica y los neumáticos que afectan a la forma de competir de los pilotos.

"Tenemos previsto empezar las pruebas el segundo o el tercer día", dijo Stella. "No probaremos el primer día. Queremos darnos el máximo tiempo posible ​para el desarrollo. Si estás pronto en la pista tendrás la tranquilidad de saber lo que necesitas saber ​lo antes posible".

"No obstante, al mismo tiempo significa que puedes haberte comprometido con el diseño y la ⁠realización del auto relativamente pronto, por lo que tendrás un compromiso contra el tiempo de desarrollo y el rendimiento final", señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)