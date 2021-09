Marginado en Juntos, Macri se desespera por el Mundial "Se me hace muy largo"

Lejos de su bloque político y cumpliendo como actual presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri se mostró a favor de los mundiales cada dos años propuesto por la entidad madre del fútbol.

El presidente de la Fundación FIFA y exmandatario argentinos aseguró que quiere que los mundiales se disputen cada dos años. En este debate que lleva semanas con distintas posturas interesantes Mauricio Macri no quiere esperar tanto para ver un Mundial. Así lo afirmó en el foro "World Football Summit". Además defendió la implementación de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) y los controles económicos en el fútbol.

De esta manera se puso detrás de la capa del mandamás de la entidad madre del fútbol mundial, Gianni Infantino, quien impulsó esta propuesta. La puja por el futuro del fútbol internacional sigue y en este caso el expresidente de Boca también participó para dejar su opinión. Muchos están en desacuerdo con la posible medida y lo hicieron público como es el caso de la UEFA.

"Si el mundial genera tanto, cuatro años me parece una eternidad. Quiero ver más Mundiales, esperar cuatro años se me hace muy largo. Si hay alguna manera inteligente que nadie se perjudique, porque el secreto de estas cosas es que nadie tenga que hacer ningún sacrificio", afirmó y agregó: "Como apasionado del fútbol me genera una enorme ilusión que haya mundiales cada dos años, eso eleva las posibilidades de que mi país lo pueda tener".

Por otro lado habló de la próxima Copa del Mundo luego de Qatar 2022: "Creo que esa experiencia de Norteamérica en 2026 (Estados Unidos, Canadá y México) será algo espectacular, tres países, 48 equipos, va a ser muy bueno. Tendrá un excelente resultado, porque ¿Quién le quita esa experiencia a esa selección de haber jugado con selecciones inferiores?".

Las Sociedades Anónimas, los controles económicos y el VAR

El exmandatario argentino se mostró nuevamente a favor de las SAD como lo hizo en ocasiones anteriores y destacó que el fútbol en Sudamérica tendría que ser como es en Europa aplicando reformas. Una de ellas son los mencionados controles que, según afirma, favorecerían una competencia más justa entre los clubes.

Por último opinó sobre el uso del VAR y la tecnología en el fútbol. Analizó la regla actual de la posición adelantada y propuso: "Estamos discutiendo mucho porque hay una nariz, una oreja, un talón en offside. Creo que llegó el momento de darle ventaja al que ataca. Si el jugador tiene alguna parte del cuerpo conectada con el defensor, está habilitado, y eso garantiza que aumente la cantidad de goles y genere otro clima en el estadio", sostuvo.