Palermo: el llamado que evitó que vaya a River, el día que lo apretó la barra de Boca y curiosidades de su vida

Martín Palermo cuenta con una historia de película. Cómo fue que uno de los máximos ídolos de Boca estuvo a punto de jugar en River y qué rol tuvo Diego Maradona. La insólita posición en la que jugaba en sus inicios, el día que un grupo de barras bravas lo apretaron en pleno entrenamiento y curiosidades poco recordadas de la vida del "Loco", uno de los grandes ídolos de la historia del "Xeneize" y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino.

Si hay una historia de película en el fútbol argentino es la de Martín Palermo, un hombre que logró cerrarle la boca a miles de futboleros que lo menospreciaron o lo tildaron de "burro" por su forma de correr, por su estética... Con un sorprendente olfato goleador, una gran destreza para mover el 1.88 metro de su esqueleto, "El Loco" escribió una historia increíble, y de resiliencia, en su etapa como futbolista: se convirtió en el máximo goleador de la historia de Boca y en uno de los grandes ídolos, dejó una huella en su paso con la Selección Argentina, aunque también protagonizó situaciones sumamente curiosas.

Este 7 de noviembre de 1973, Martín cumple años. Y pese a que la mayoría de los fanáticos recuerdan sus más grandes epopeyas como el doblete de goles al Real Madrid en la Copa Intercontinental con la camiseta de Boca, los gritos contra River, el agónico gol bajo la lluvia que fue clave para que la Selección Argentina le ganara a Perú y se acercara a la clasificación del Mundial de Sudáfrica 2010 o el tanto ante Grecia, hay varios puntos poco recordados que valen la pena resaltar.

Las estadísticas de Martín Palermo como futbolista: cuántos goles hizo

A lo largo de su carrera, Martín Palermo jugó 407 partidos y convirtió 227 goles en el fútbol argentino en dos equipos diferentes: Estudiantes y Boca. En tanto, en su paso por el extranjero (Villarreal, Real Betis y Alavés), jugó 92 partidos oficiales y marcó en 22 oportunidades. Por otra parte, con la camiseta de la Selección Argentina, gritó 9 veces en 13 duelos.

Martín Palermo como entrenador: qué equipos dirigió

Godoy Cruz .

. Arsenal .

. Unión Española (Chile) .

. Pachuca (México) .

. Curicó Unido (Chile) .

. Aldosivi .

. Platense: llegó a un acuerdo en noviembre de 2022 para ser técnico de "El Calamar".

Diego Maradona y Martín Palermo celebran el gol del delantero ante Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El insólito puesto en el que jugaba Palermo antes de llegar a Primera División

Aunque cueste creerlo, Martín Palermo jugaba de arquero en sus comienzos como futbolista. A la edad de 6 años, el joven oriundo de La Plata fue influenciado por su hermano mayor, quien se desempeñaba en dicho puesto. A los 10, un entrenador lo puso de delantero para tratar de aprovechar su altura dentro del área. Y claro que acertó...

Martín Palermo, en sus inicios como futbolista, jugaba de arquero.

El insólito récord que alcanzó Martín Palermo

Pese a que logró alcanzar varios récords sumamente positivos, Martín Palermo también cuenta con una historia para el olvido: se convirtió en el futbolista que más penales falló en la historia del fútbol mundial. Este hecho ocurrió el 4 de julio de 1999, por la Copa América que se jugó en Paraguay. En un duelo correspondiente a la fase de grupos, la Selección Argentina perdió 3-0 y Palermo no sólo se animó a patear tres penales sino que también los falló todos: el arquero Miguel Calero le atajó uno y los otros dos fueron desviados.

El día que una tribuna se le cayó encima y le provocó una lesión

El 29 de noviembre de 2001, y mientras jugaba para Villarreal, Martín Palermo sufrió una lesión insólita: tras convertir un gol ante Levante por la Copa del Rey (España), se dirigió a la tribuna para celebrarlo con el público. Sin embargo, la columna en donde estaba la gente, se desmoronó y se le vino encima. Como consecuencia, sufrió una doble fractura de tibia y peroné. Tras un semestre entre parate y recuperación, "El Titán" regresó a las canchas el 14 de abril de 2002 en la victoria por 2-1 del "Submarino Amarillo" ante Celta de Viga por La Liga.

El llamado de Maradona para evitar que Palermo juegue en River y fiche en Boca

Corría el año 1997 y Martín Palermo era uno de los delanteros pretendidos por River y Boca. Y cuando todo parecía que "El Millonario" se llevaría al goleador, Diego Maradona -entonces jugador del "Xeneize"- decidió intervenir con un llamado telefónico que cambió la historia. Así lo recordó en varias entrevistas el mejor jugador de todos los tiempos.

"‘Pero ya estoy firmando para River, Diego, estoy entrando’ ", le manifestó "El Loco". Y "Pelusa" lo apuró con una propuesta más tentadora: "'Salí de ahí y venite para acá, hay un palo más’", le dijo. Inmediatamente después, Palermo reaccionó y decidió cambiar de opinión: "‘¿Cómo? Esperá que pongo ya marcha atrás’". La historia terminó dándole la razón a Maradona: Palermo se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia de Boca.

El día que la barra de Boca apretó a Palermo en un entrenamiento

En 2009, dos integrantes de la barrabrava de Boca presenciaron el entrenamiento del equipo que en aquel entonces dirigía Alfio Basile. Y en uno de los tramos de la práctica apuraron a Martín Palermo con varios comentarios que terminaron en una caldeada discusión.

Barras de Boca: "Palermo, esto es Boca. Tenés que correr un poco más. No seas amargo , tenés que tomar la leche; corré. Esto no es Estudiantes".

Palermo: "-¿Ustedes me dicen a mí que corra? ¿Saben cuánto hace que juego en Boca?".

Barras de Boca: "Te vendiste como el Flaco (por Schiavi) ¿Querés ir a Estudiantes? Andate".

Palermo: "Paren. Cualquier cosa lo charlamos después afuera, tranquilos".

Jorge Ribolzi, ayudante de campo del entonces DT Alfio "El Coco" Basile: "Muchachos, estamos trabajando. Por favor, paren un poco". Pero Palermo, que amagó con regresar a la práctica, volvió sobre sus pasos: "Decime quién te mandó, así hablo con él".

Barras de Boca: "La que te espera, Palermo... A partir de ahora la que te espera. Ni el Rafa (Di Zeo) te va a salvar".

El gesto que Maradona tuvo con Palermo en el momento más difícil de su vida

En una entrevista que le concedió a Radio La Red, el 5 octubre de 2022, Martín Palermo recordó el día que Diego Maradona tuvo un gran gesto hacia él en el momento más difícil de su vida: a principios de agosto de 2006 recibió la triste noticia de que su hijo que estaba por nacer había fallecido. "Cuando estuve pasando un mal momento con lo de mi hijo él apareció en el hospital y estuvo conmigo y esas cosas no se olvidan", comentó "El Titán". De hecho, algunas horas después de haber vivido aquel trágico momento, entró en el segundo tiempo del partido de Boca ante Banfield y convirtió dos goles.

Entre lágrimas, Palermo destacó a Diego por su apoyo en aquella situación tan complicada: "Estuvo cuando lo necesité, cuando a veces uno necesita esa persona que esté a tu lado, ese amigo... A pesar de que no era mi amigo". Asimismo, señaló que su amor por Maradona comenzó mucho tiempo antes de conocerlo: "Recuerdo que en el año '94 cuando pasó lo de Estados Unidos (NdeR: la FIFA suspendió a Maradona por el doping positivo) y salió en la tele diciendo aquello de que le habían 'cortado las piernas'. Yo estaba con mi novia y con su padre mirando la televisión y Diego empezó a hablar y fue como amor a primera vista. Empecé a llorar y el papá de mi novia en ese momento me miró y me dijo: "'¿Por este lloras?'. Yo por dentro pensaba, 'no sabe lo que significa para mí o lo que esta persona transmite a esta pasión por el fútbol. De ahí fue como que ese amor llegó y el tiempo me llevó a compartir, a vivir cosas con él y me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años".