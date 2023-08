La tajante decisión de Bielsa en Uruguay: afuera los históricos

La Selección de Uruguay está cerca de tomar una fuerte decisión con los futbolistas históricos del equipo.

El entrenador de la Selección de Uruguay, el rosarino Marcelo Bielsa, habría tomado una determinante decisión con la selección de Uruguay. El técnico decidió que no va a contar con varios jugadores históricos y, de esta forma, pasó la escoba en el equipo celeste. En el marco del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, el seleccionado uruguayo iniciará su camino recibiendo el viernes 8 de septiembre a Chile y viajando a Quito para visitar a Ecuador el martes 12.

Con respecto a este sentido, la Selección de Uruguay está cerca de tomar una fuerte decisión con los futbolistas históricos del equipo. Según confirmó la prensa de Uruguay, no estarán convocados el defensor Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy) y los delanteros Edinson Cavani (Boca) y Luis Suárez (Gremio). Por otro lado, D-Sports aseguró que solo estará Fernando Muslera, quien es actualmente una de las estrellas del Galatasaray de Turquía. Este es un tema que generó repercusiones en Uruguay, ya que se encuentra en agenda desde su primera citación, en la que prescindió de los servicios de Muslera, Diego Godín, Cáceres, Cavani y Suárez.

Tampoco estuvieron otros nombres de peso, aunque fue por diversas molestias físicas, como Ronald Araujo, Santiago Bueno, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Brian Ocampo, Ignacio Laquintana y Jonathan Rodríguez. Durante una conferencia de prensa a inicios de junio, el estratega argentino se refirió a este tema y advirtió: "No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente".

Diego Godín se retiró

"Estoy muy emocionado y por eso lloro tanto en este momento, pero no son lágrimas de tristeza, sino de felicidad porque se me pasaron en un pantallazo 20 años de carrera en la que dejé todo en cada club que estuve. Por eso tengo solamente palabras de agradecimiento para todos", refirió el "Faraón" a la transmisión de televisión oficial del encuentro. De esta manera, simultáneamente con la salida de Godín de Vélez se produce la llegada de su compatriota y amigo Edinson Cavani a Boca Juniors, pero ya no podrá haber un enfrentamiento entre ellos, algo con lo que se había especulado a mediados del año pasado, cuando el atacante también sonó fuerte para sumarse al "xeneize".

En su futuro inmediato Godín podrá dedicarse ahora a tiempo completo al emprendimiento que lleva adelante con su compatriota y compañero de zaga central del seleccionado uruguayo, Diego Lugano, con el que son socios en una empresa de construcción en Uruguay. Godín inició su carrera profesional hace exactamente 20 años en Cerro de Uruguay y en 2006 pasó a Nacional apenas por una temporada, ya que inmediatamente fue vendido por 800 mil euros a Villarreal, de España.